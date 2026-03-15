Ενοίκια - «λαιμητόμος» και λουκέτα: Η νέα έρημος των πολυκαταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας

Εκεί που κάποτε «χτυπούσε» η καρδιά του εμπορίου με φαντασμαγορικές βιτρίνες και αδιάκοπη κίνηση, σήμερα η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Κατεβασμένα ρολά και σκουριασμένα λουκέτα κυριαρχούν πλέον στα κεντρικότερα σημεία της Αθήνας, με τους ελεύθερους επαγγελματίες να εκπέμπουν σήμα κινδύνου.Το κόστος στέγασης έχει μετατραπεί σε μια αβάσταχτη «θηλιά» που πνίγει την επιχειρηματικότητα.

Η «χρυσή» ακρίβεια του τετραγωνικού

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων επιδίδονται σε ένα μπαράζ αναπροσαρμογών, ανεβάζοντας τις τιμές στα ύψη κάθε φορά που λήγει ένα συμβόλαιο. Οι αριθμοί που κατέγραψε η κάμερα των «εξελίξεων» του mega ζαλίζουν, καθώς το μηνιαίο ενοίκιο ανά τετραγωνικό μέτρο έχει εκτιναχθεί σε δυσθεώρητα επίπεδα:

Ερμού: 200€ – 300€ / τ.μ.

Κολωνάκι (Πατριάρχου Ιωακείμ): 90€ – 150€ / τ.μ.

Γλυφάδα: 100€ – 150€ / τ.μ.

Μαρούσι: 14€ – 30€ / τ.μ.

Η παγίδα της τριετίας

Πέρα από το ύψος του ενοικίου, οι επιχειρηματίες έρχονται αντιμέτωποι και με το «αγκάθι» της διάρκειας των μισθώσεων. Με την ελάχιστη διάρκεια να έχει περιοριστεί στα μόλις τρία χρόνια, οι καταστηματάρχες δηλώνουν με απόγνωση πως είναι πρακτικά αδύνατο να αποσβέσουν τις επενδύσεις τους.

Πριν προλάβει μια νέα επιχείρηση να «σταθεί» στα πόδια της, βρίσκεται ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον ιδιοκτήτη, αντιμέτωπη με νέες αυξήσεις, γεγονός που οδηγεί μαθηματικά στο οριστικό λουκέτο και στην ερήμωση των εμπορικών δρόμων.