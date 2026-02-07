Ενώπιον ανακριτή ο φερόμενος διακινητής του πολύνεκρου ναυαγίου στη Χίο

Ενώπιον του ανακριτή Πρωτοδικείου Χίου οδηγήθηκε ο Μαροκινός υπήκοος που φέρεται ως ο διακινητής στο πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά του νησιού.

Μετά τη λήξη της 24ωρης προθεσμίας που είχε ζητήσει, ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε στο Δικαστικό Μέγαρο συνοδευόμενος από τους δύο συνηγόρους του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι διασωθέντες μετανάστες τον έχουν αναγνωρίσει ως το άτομο που τους παρέλαβε από τα τουρκικά παράλια του Τσεσμέ με σκοπό τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Οι μαρτυρίες αυτές αποτέλεσαν τη βάση για την άσκηση βαρύτατων κατηγοριών κακουργηματικού χαρακτήρα, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον στα χέρια της ανακριτικής αρχής.