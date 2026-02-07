Τραγωδία στη Χίο: Νέα μαρτυρία από το νοσοκομείο - «Οι άνθρωποι αυτοί ήταν χτυπημένοι»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την τραγωδία στη Χίο, όπου 15 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους και 25 τραυματίστηκαν, ενώ ερωτήματα προκαλεί η μη χρήση της θερμικής κάμερας από το σκάφος του Λιμενικού που επιχειρούσε στην περιοχή.

Πηγές του Λιμενικού διευκρινίζουν ότι το συγκεκριμένο σκάφος διαθέτει θερμική κάμερα, η οποία -όπως αναφέρουν- χρησιμοποιείται επικουρικά σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό στόχων στη θάλασσα.

Την ίδια ώρα, μια συγκλονιστική μαρτυρία από το νοσοκομείο της Χίου, όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες και οι σοροί των θυμάτων, αποκαλύπτει μια εικόνα που δεν θυμίζει κλασικό ναυάγιο.

Η Μαρία Σαραντινίδου, αντιπρόεδρος του σωματείου εργαζομένων και υποδιευθύντρια της νοσηλευτικής υπηρεσίας, περιγράφει σκηνές που σοκάρουν ακόμη και έμπειρο προσωπικό.

«Αυτήν τη φορά δεν είχαμε πνιγμούς. Είχαμε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα, ρήξη σπλήνας, ρήξη διαφράγματος, κατάγματα αυχένα στα παιδιά. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν χτυπημένοι», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως σημειώνει, οι σακούλες με τις σορούς «έσταζαν αίμα», ενώ η εικόνα των τραυμάτων θύμιζε «πολύνεκρο τροχαίο» και όχι θαλάσσιο δυστύχημα.

Οι ιατροδικαστικές εκθέσεις, που ολοκληρώθηκαν με τη συνδρομή ειδικών από την Αθήνα, επιβεβαιώνουν τις βαριές κακώσεις, ενισχύοντας τα ερωτήματα για το τι πραγματικά συνέβη πριν από το ναυάγιο και υπό ποιες συνθήκες τραυματίστηκαν τόσο σοβαρά οι άνθρωποι που επέβαιναν στη λέμβο.