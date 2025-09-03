Ένοπλη ληστεία στο Παγκράτι: Μπήκαν και «άδειασαν» πρακτορείο ΟΠΑΠ

Ένοπλη ληστεία με στόχο πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών και συγκεκριμένα ΟΠΑΠ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (2/9) στο Παγκράτι, όπως αναφέρουν σχετικά πληροφορίες του ΣΚΑΪ.

Οι δράστες της ένοπλης ληστείας στο Παγκράτι ήταν δύο, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, και κρατώντας όπλα στα χέρια, ακινητοποίησαν όσους βρίσκονταν στο πρακτορείο του ΟΠΑΠ.

Στη συνέχεια πήραν άγνωστο χρηματικό ποσό, διέφυγαν και αναζητούνται