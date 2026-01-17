Ένταση έξω από το Ολύμπιον όπου παρουσιάζει το βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας - Έξι συλλήψεις

Ένταση επικράτησε έξω από το θέατρο Ολύμπιον, όπου παρουσιάζει το βιβλίο του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ομάδα περίπου έξι ατόμων, προσέγγισε το σημείο και πέταξε τρικάκια που είχαν πάνω τους το πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού και έγραφαν: «Ανεπιθύμητος».

Η αστυνομία, που να σημειωθεί είχε ορίσει απαγόρευση συγκεντρώσεων από «Ενωμένους Μακεδόνες», προχώρησε σε προσαγωγή των ατόμων αυτών, ενώ εκείνοι φώναζαν: «Πρόδωσε τη Μακεδονία».

Τρικάκια κατά του Αλέξη Τσίπρα | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM / EUROKINISSI

Μετά την απομάκρυνσή τους από το σημείο, αποκαταστάθηκε η ηρεμία και πλέον δεκάδες άτομα περιμένουν να μπουν μέσα στο Ολύμπιον για την εκδήλωση.

Σημειώνεται πως ο κ. Τσίπρας είχε φτάσει λίγο νωρίτερα και έγινε δεκτός με χειροκροτήματα.

Οι προσαγωγές των έξι ατόμων έγιναν, τελικώς, συλλήψεις.

