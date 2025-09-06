Μικρή ένταση το απόγευμα του Σαββάτου (6/9) στα Προπύλαια, στο κέντρο της Αθήνας, με τις αρχικές αναφορές από την ΕΛΑΣ να κάνουν λόγο για 20 προσαγωγές και δύο συλλήψεις πριν τη μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στην πλατεία Συντάγματος.

Η ένταση στα Προπύλαια έληξε, όπως έχει γίνει γνωστό, ενώ σε εξέλιξη αυτήν την ώρα βρίσκεται η μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα για τα Τέμπη, με αφορμή το κλείσιμο της ανάκρισης από τον εφέτη ανακριτή, Σωτήρη Μπακαΐμη.

Οι συλλήψεις έγιναν από αστυνομικούς της ομάδας Προελέγχων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ πρόκειται για έναν 20χρονο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν πέντε εμπρηστικοί μηχανισμοί, φουλ φέις και γάντια και ένα 17χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε σφυρί έκτακτης ανάγκης λεωφορείου.

Την ίδια ώρα, πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στην πλατεία Συντάγματος, όπου αναμένεται να γίνουν ομιλίες για το δυστύχημα των Τεμπών και την ανακριτική διαδικασία από πλευράς εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, που έκλεισε πριν από λίγες ημέρες.

Μικροί, μεγάλοι, από πολιτικά κόμματα, φορείς και «ανεξάρτητοι» πολίτες δίνουν το «παρών» στην πρώτη μεγάλη συγκέντρωση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, μετά τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις του Φεβρουαρίου.

Τέμπη: Κλειστός από τις 16:00 ο σταθμός «Σύνταγμα»

Πανελλαδικές κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Σάββατο (06-09), στις 19:00, με αίτημα την απόδοση δικαιοσύνης για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Οι συγκεντρώσεις οργανώνονται μετά το πρόσφατο κλείσιμο της δικογραφίας για την τραγωδία και έπειτα από δημόσιο κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού, προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023».

Η κεντρική κινητοποίηση στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Συντάγματος, ενώ υπενθυμίζεται ότι ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 16:00, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., για λόγους ασφαλείας. Οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση.

Την ίδια ώρα αντίστοιχες συγκεντρώσεις θα λάβουν χώρα σε:Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλο, Χανιά, Ρόδο, Δράμα, Ναύπλιο, Καρπενήσι, Καρδίτσα, Ιωάννινα, Βέροια, Κέρκυρα, Σύρο, Νάξο, Μύκονο, Πάρο, Ρέθυμνο, Αλεξανδρούπολη, Σέρρες, Λευκάδα, Τρίκαλα, Χαλκίδα, Καβάλα, Σπέτσες, Λιβαδειά, Πύργο, Αγρίνιο και Γρεβενά.