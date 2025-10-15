Ένταση κατά την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Αττικόν: ΜΑΤ απέναντι σε εργαζομένους του νοσοκομείου

Με χρήση χημικών και γκλομπ απάντησαν οι αστυνομικές δυνάμεις στη διαμαρτυρία εργαζομένων του νοσοκομείου «Αττικόν», με αφορμή την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Από νωρίς το πρωί, ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. (ΜΑΤ, ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ, ΥΜΕΤ) είχαν παραταχθεί έξω από το νοσοκομείο, προχωρώντας σε εκτεταμένη χρήση χημικών και επιθέσεις με γκλομπ εναντίον των εργαζομένων που διαμαρτύρονταν για τις συνθήκες εργασίας και την υποβάθμιση της δημόσιας υγείας.

Παρά τις αντιδράσεις, ο πρωθυπουργός παρέστη στα εγκαίνια των ανακαινισμένων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), τα οποία ολοκληρώθηκαν μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τι καταγγέλλον οι εργαζόμενοι

«Το υπουργείο Υγείας έχει μετατραπεί σε χώρος εμπορίου της περίθαλψης και ιδιωτικοποιήσεων προς όφελος εργολάβων μεγαλοπρομηθευτών, κατασκευαστών, εφοπλιστών, φαρμακευτικών εταιρειών. Αυτή είναι η κανονικότητά τους».

«Σε κάθε εφημερία υπάρχουν 120 – 150 ράντζα, εργασιακή εξόντωση, μεγάλες ελλείψεις προσωπικού (μόνο 120 νοσηλευτές λείπουν για να λειτουργήσουμε στα όρια ασφαλείας), οι μισές χειρουργικές αίθουσες κλειστές, άθλιοι μισθοί. Αυτή είναι η κανονικότητά μας.

«Καλά τα εγκαίνια στα κτίρια», αναφέρουν οι εργαζόμενοι, «όμως εγκαίνια σε προσλήψεις προσωπικού, αυξήσεις μισθών και εφημεριών – υπερωριών, επιστροφή 13ου-14ου μισθού, ένταξη όλων στα ΒΑΕ, άνοιγμα των κλειστών χειρουργικών αιθουσών θα δούμε ποτέ;»

«Δεν συνθηκολογούμε με την πολιτική που διαλύει τη δημόσια περίθαλψη και τις ζωές μας. Δεν θα πληρώνουμε συνέχεια για τα κέρδη άλλων και από πάνω θα μας ενοχοποιούν για κάθε στραβό του συστήματος».

