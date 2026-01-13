Ένταση με Κωνσταντοπούλου στη δίκη Κορκονέα: «Διακινήθηκαν απειλές εναντίον μου από τον Κασιδιάρη»

Ο εισαγγελέας της έδρας του ΣΤ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Σοφουλάκης, εισηγήθηκε να απορριφθεί η αίτηση αναίρεσης του πρώην ειδικού φρουρού Επαμεινώνδα Κορκονέα, που δολοφόνησε με περίστροφο τον 15χρονο Αλέξη Γρηγορόπουλο τον Δεκέμβριο του 2008 στα Εξάρχεια, ενώ παράλληλα επικράτησε ένταση στη δικαστική αίθουσα μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Βάσως Πανταζή.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ένταση στον Άρειο Πάγο δημιουργήθηκε κατά την εκδίκαση της αίτησης αναίρεσης που κατέθεσε ο Επαμεινωνδας Κορκονέας κατά της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Λαμίας, το οποίο απέρριψε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου στον πρώην ειδικό φρουρό και τον οδήγησε για ακόμη μία φορά στη φυλακή.

Συγκεκριμένα, η ένταση υπήρξε μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου που εκπροσωπεί την οικογένεια του 15χρονου και της συνηγόρου του καταδικασμένου σε ισόβια πρώην ειδικού φρουρού, Βάσως Πανταζή.

Αφορμή στάθηκε η ενέργεια της Ζωής Κωνσταντοπούλου να δώσει υπόμνημα στο δικαστήριο. Η Πανταζή αντέδρασε, λέγοντας ότι δεν επιτρέπεται δικονομικά να παρίσταται ως πολιτική αγωγή η οικογένεια.

«Προστάτευσε τον θεσμό. Αυτό το μήνυμα που περνάμε στους συναδέλφους είναι ότι έχει μια ιδιότυπη ασυλία», είπε απευθυνόμενη στη συνάδελφό της, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η Πανταζή, με το δικαστήριο να διακόπτει την ακροαματική διαδικασία.

Ωστόσο, η Κωνσταντοπούλου ανέφερε στην έδρα του δικαστηρίου: «Διακινήθηκαν ενώπιον του δευτεροβάθμιου ύβρεις και απειλές εναντίον μου και μάλιστα από τον Κασιδιάρη τον οποίο εκπροσωπεί (η κυρία Πανταζή)».

Η δικηγόρος της οικογένειας Γρηγορόπουλου σημείωσε: «Οι παραδικαστικοί μηχανισμοί έκαναν στην υπόθεση αυτή να υπάρξει αποφυλάκιση και χορήγησαν ελαφρυντικό και έκαναν επίσης σε βαθμό κυβερνητικό να παρεμβαίνει η παραεξουσία. Έκανε να έχουν διακινηθεί απειλές από καταδικασμένο πρόσωπο σε βάρος δικηγόρων…. Η μάνα του Αλέξη ζητεί αμετάκλητα να κλείσει αυτή η υπόθεση».

Η συνήγορος υπεράσπισης του πρώην ειδικού φρουρού, αναφέρθηκε ενώπιον του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου στους λόγους για τους οποίους ο καταδικασμένος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, πρώην ειδικός φρουρός, υπέβαλε αίτημα αναίρεσης της τελευταίας απόφασης του Εφετείου της Λαμίας επί της χορήγησης ελαφρυντικού.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα.