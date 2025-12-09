Ένταση με ΜΑΤ και ρίψη μολότοφ στα Εξάρχεια της Τρίτης

Επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στα Εξάρχεια, ανάμεσα σε ομάδα αγνώστων και άνδρες των ΜΑΤ.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ στις 01:02, στη συμβολή των οδών Μεταξά και Θεμιστοκλέους, οι άγνωστοι εκτόξευσαν πέντε μολότοφ προς την αστυνομική δύναμη.
Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μία προσαγωγή, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προέκυψε εμπλοκή του προσαχθέντα και αφέθηκε ελεύθερος.
