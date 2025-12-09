Μενού

Ένταση με ΜΑΤ και ρίψη μολότοφ στα Εξάρχεια της Τρίτης

Ένταση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στα Εξάρχεια, όταν άγνωστοι πραγματοποίησαν επίθεση με βόμβες μολότοφ εναντίον διμοιρίας ΜΑΤ.

Επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στα Εξάρχεια, ανάμεσα σε ομάδα αγνώστων και άνδρες των ΜΑΤ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ στις 01:02, στη συμβολή των οδών Μεταξά και Θεμιστοκλέους, οι άγνωστοι εκτόξευσαν πέντε μολότοφ προς την αστυνομική δύναμη.

Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μία προσαγωγή, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προέκυψε εμπλοκή του προσαχθέντα και αφέθηκε ελεύθερος.
 

