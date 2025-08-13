Ένταση με ΜΑΤ στον Βόλο για το κρουαζιερόπλοιο με τους Ισραηλινούς: Έριξαν κρότου λάμψης σε διαδηλωτές

Στιγμές έντασης επικράτησαν σήμερα στον Βόλο, στο λιμάνι πιο συγκεκριμένα, όπου διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν ως προς την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, το οποίο μεταφέρει τουρίστες από το Ισραήλ.

Όλα ξεκίνησαν, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, όταν οι διαδηλωτές κινήθηκαν προς την κεντρική είσοδο του λιμανιού του Βόλου, όπου και εκεί τους περίμεναν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Στην προσπάθεια τους να μπουν στο λιμάνι, τα ΜΑΤ έριξαν κρότου λάμψης και προκλήθηκε πανικός. Το σκηνικό έντασης προκλήθηκε για να αντιμετωπιστούν λίγοι διαδηλωτές.

Την ίδια ώρα λεωφορεία που είχαν ένδειξη «εκτός υπηρεσίας» μπήκαν στο λιμάνι από την είσοδο της Μπουρμπουλήθρας και παρέλαβαν τους Ισραηλινούς τουρίστες που θα πάνε Μακρινίτσα και Μετέωρα.

Oκτώ λεωφορεία βγήκαν από την εμπορική πύλη. Ο αριθμός των επιβατών παραμένει άγνωστος, όμως το πλοίο μεταφέρει χιλιάδες τουρίστες.

