Στο περιστατικό που εκτυλίχθηκε τη βραδιά της Ανάστασης, με μικρή ένταση να επικρατεί με δημοσιογράφο τοπικού τηλεοπτικού σταθμού, αναφέρθηκε ο δήμαρχος Κέρκυρας, εξηγώντας τη στάση του.

Όλα ξεκίνησαν κατά τους εορτασμούς της Ανάστασης στη Σπιανάδα Κέρκυρας, όταν η δημοσιογράφος Ηρώ Λέλλα πραγματοποιούσε απευθείας μετάδοση για το Start TV, μεταφέροντας το εορταστικό κλίμα της βραδιάς.





Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, απευθύνθηκε στον δήμαρχο ζητώντας μια σύντομη ευχή για την Ανάσταση, ωστόσο εκείνος επέλεξε να μην τοποθετηθεί και αντ' αυτού απάντησε με μία φράση που έφερνε σε «αιχμή»: «Υπάρχει δήμαρχος για το κανάλι σας; Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει».

Τη στάση του ακολούθησε σχόλιο από τη δημοσιογράφο, η οποία ανέφερε: «Φαίνεται το μήνυμα της Ανάστασης δεν έφτασε σε όλους», αφήνοντας καρφιά για τη συγκεκριμένη αντίδραση.

Δήμαρχος Κέρκυρας: «Ήταν αντίδραση της στιγμής, λυπάμαι»

Για το περιστατικό που σημειώθηκε, ο δήμαρχος έσπευσε να εξηγηθεί, αναφέροντας πως «μετά από δημοσιογραφική πρόσκληση για μια δημόσια ευχή, θέλω να τοποθετηθώ με καθαρότητα και νηφαλιότητα.

Η Ανάσταση είναι μια στιγμή με ιδιαίτερο συμβολισμό, μια στιγμή που ανήκει στους πολίτες, στην πίστη, στη συλλογική συγκίνηση και στην ελπίδα. Σε τέτοιες ώρες, ο δημόσιος λόγος οφείλει να υπηρετεί την ενότητα και όχι την αντιπαράθεση. Συνεπώς η αντίδραση μου ήταν της στιγμής και θέλω να εκφράσω τη λύπη μου για ό,τι συνέβη και για το χώρο και για τον τρόπο.

Οφείλω όμως να πω και κάτι εξίσου ουσιαστικό. Η σχέση της δημόσιας ζωής με την ενημέρωση χρειάζεται αμοιβαίο σεβασμό, μέτρο και υπευθυνότητα. Η κριτική είναι αναγκαία στη δημοκρατία, όπως αναγκαία είναι και η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται τα δημόσια πρόσωπα και οι θεσμοί. Όταν η επικαιρότητα εξαντλείται σε στιγμιότυπα, εντυπώσεις και εύκολες αντιπαραθέσεις, τότε χάνεται η ουσία.

Και η ουσία σήμερα για την κοινωνία μας βρίσκεται αλλού.

Βρίσκεται στις υποδομές που πρέπει να γίνουν καλύτερες. Στη διαχείριση του νερού. Στην καθαριότητα και στα απορρίμματα. Στην κυκλοφορία και την καθημερινή λειτουργία της πόλης. Στην ενίσχυση του πολιτισμού. Στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. Στη στήριξη των χωριών και των γειτονιών. Στην προσπάθεια να γίνει ο τόπος μας πιο ανθρώπινος και πιο λειτουργικός.

Εκεί πρέπει να στρέψουμε όλοι το βλέμμα μας. Εκεί να ασκείται ο έλεγχος, εκεί να γίνεται η κριτική, εκεί να δίνονται οι απαντήσεις. Γιατί οι πολίτες δεν περιμένουν από εμάς να ανακυκλώνουμε εντάσεις, περιμένουν λύσεις.

Με σεβασμό προς όλους και με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης του αξιώματος που υπηρετώ, συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Πιο ώριμοι από κάθε εμπειρία, πιο προσηλωμένοι στα ουσιαστικά και με σταθερό στόχο να ανταποκριθούμε στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας».