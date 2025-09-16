Ένταση με τον Ιάσονα Αποστολόπουλο στον «αέρα»: «Δεν πάτε ούτε μέχρι το περίπτερο χωρίς να πληρωθείτε»

Μία μικρή στιγμή έντασης παρατηρήθηκε σήμερα στον «αέρα» του ΣΚΑΪ, στην εκπομπή Power Talk, ο διασώστης Ιάσονας Αποστολόπουλος με καλεσμένο σχετικά με το μεταναστευτικό και τις εικόνες στη Γαύδο, όπου λουόμενοι προσπάθησαν να απομακρύνουν βάρκα με πρόσφυγες.

Όλα ξεκίνησαν από την ερώτηση του καλεσμένου στον Ιάσονα Αποστολόπουλο για το μεταναστευτικό και από πού πληρώνονται όσοι εργάζονται στις ΜΚΟ, οι οποίοι διασώζουν πρόσφυγες και μετανάστες στη θάλασσα, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του διασώστη.

Ο Ιάσων Αποστολόπουλος και ο καλεσμένος είχαν μία έντονη συζήτηση περί αλληλεγγύης, με τον πρώτο να κάνει λόγο μεταξύ άλλων: «Δεν πάτε ούτε μέχρι το περίπτερο χωρίς να πληρωθείτε».

Αναλυτικά η ένταση με τον Αποστολόπουλο στον «αέρα»

Καλεσμένος : «Όσον αφορά το γεγονός που είδαμε, δεν είναι σίγουρο τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί είδαμε μία φωτογραφία με κάποιους, λίγους λουόμενους που πράγματι δεν θεωρώ πως είχαν τόση μεγάλη δύναμη να κάνουν μία αποτροπή. Ταυτόχρονα, δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν καταευχαριστημένοι, που άλλη μία μεγάλη βάρκα με πολύ κόσμο κατέφτασε στη Γαύδο , που οι Έλληνες κάτοικοί της είναι πολύ λιγότεροι συγκριτικά με τους παράνομα αφιχθέντες πρόσφυγες και μετανάστες. Γι' αυτό το θέμα οι αλληλέγγυοι που πραγματικά θέλω από ενδιαφέρον να μάθω από πού πληρώνονται και κάνουν αυτήν τη δουλειά μονίμως, τι λόγο, απάντηση έχουν στο ότι το ιστορικό κέντρο της Αθήνας έχει μετατραπεί σε μία συνοικία χώρας ανατολικής ή αφρικανικής».

: «Όσον αφορά το γεγονός που είδαμε, δεν είναι σίγουρο τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί είδαμε μία φωτογραφία με κάποιους, λίγους λουόμενους που πράγματι δεν θεωρώ πως είχαν τόση μεγάλη δύναμη να κάνουν μία αποτροπή. Αποστολόπουλος : «Καταρχάς να ενημερώσουμε τον κύριο ότι εγώ συγκεκριμένα εργάζομαι σε μία ανθρωπιστική οργάνωση , που διασώζει ανθρώπους στη θάλασσα, όπως οι Γιατροί χωρίς Σύνορα και όλη η υπόλοιπη δράση που κάνουμε, είναι προφανώς κομμάτι της κινηματικής μας δουλειάς.

Είναι ουσιαστικά απλήρωτος χρόνος και δεν θα απολογηθούμε προφανώς σε ανθρώπους , οι οποίοι κατά τ' άλλα θεωρούν πως πρέπει μία χαρά πρέπει να πληρώνονται οι πιλότοι, αυτοί που δολοφονούν παιδάκια στη Γάζα, οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί, αλλά αυτοί που σώζουν πρόσφυγες δεν πρέπει να πληρώνονται. Προφανώς, για τον κύριο που μίλησε, οι ζωές των προσφύγων δεν έχουν την ίδια αξία με τις ζωές των Ελλήνων.

Καλεσμένος : Προφανώς, ο κύριος Αποστολόπουλος έχει την τάση να παρεξηγείται εύκολα

Αποστολόπουλος : Όχι κύριε, αυτό που λέτε είναι μία κλασική καραμέλα της ακροδεξιάς προπαγάνδας.

Καλεσμένος : Ήδη με χαρακτηρίσατε ακροδεξιό

Αποστολόπουλος : Είναι η κλασική χυδαιότητα της ακροδεξιάς. Γιατί, για εσάς, το να είναι κάποιος αλληλέγγυος, πρέπει να είναι επί πληρωμή. Δεν έχετε κάνει τίποτα για τον συνάνθρωπο.

Καλεσμένος : Όποιος έχει τη μύγα, μυγιάζεται

Αποστολόπουλος : Δεν πάτε ούτε μέχρι το περίπτερο χωρίς να πληρωθείτε.

Καλεσμένος: Είδατε; Βγάζετε κρίσεις για εμένα, χωρίς να ξέρετε ποιος είμαι