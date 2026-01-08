Ένταση μεταξύ αγροτών: «Δεν ανήκετε στην Πανελλαδική Επιτροπή» - «Βάζετε ντελίβερι και κάνουν τα μπλόκα»

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στον «αέρα» του ΕΡΤnews και της εκπομπής «Newsroom» μεταξύ εκπροσώπων αγροτικών μπλόκων, παρουσία του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστου Κέλλα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η πορεία των κινητοποιήσεων μετά από 40 ημέρες, το ζήτημα της εκπροσώπησης των μπλόκων, αλλά και το αίτημα για απευθείας συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, και ο Γιάννης Βογιατζής από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια της Θεσσαλονίκης αντάλλαξαν αιχμές σχετικά με τον αριθμό των μπλόκων που εκπροσωπούνται από την Πανελλαδική Επιτροπή. Ο κ. Μαρούδας υποστήριξε ότι η Επιτροπή καλύπτει το σύνολο των κινητοποιήσεων και πως η συνάντηση θα πρέπει να γίνει με τον Πρωθυπουργό, αμφισβητώντας την επιστολή άλλων αγροτικών ομάδων. Από την πλευρά του, ο κ. Βογιατζής κατήγγειλε παρεμβάσεις και χαρακτηρισμούς που –όπως είπε– δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Εμείς είμαστε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Είμαστε σε όλα τα μπλόκα της χώρας. Η συνάντηση θα είναι με τον Πρωθυπουργό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρούδας αμφισβητώντας της επιστολή των συναδέλφων του, αγροτών, καθώς και τον αριθμό των μπλόκων που δηλώνουν ότι εκπροσωπούνται από την Πανελλαδική Επιτροπή, με αντίλογο ότι πρόκειται για περίπου έξι μπλόκα.

Στη διάρκεια της συζήτησης στην εκπομπή «Newsroom» υπήρξαν εκατέρωθεν αιχμές για παρεμβάσεις σε μπλόκα άλλων ομάδων, με εκπροσώπους να ζητούν να μην αποδίδονται αναφορές ή χαρακτηρισμοί που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. «Μη μιλάμε και να μη λέτε για τα πράγματα που δεν ισχύουν. Έχετε τους ντελιβεράδες να κάνουν μπλόκα» κατήγγειλε ο κ. Βογιατζής.

Παρά τις εντάσεις, και οι δύο πλευρές αναγνώρισαν ότι υπάρχουν αγροτικές κινητοποιήσεις εκτός Πανελλαδικής Επιτροπής, με τον κ. Βογιατζή να τονίζει πως στόχος όλων είναι κοινός: η επίλυση των προβλημάτων του κλάδου.

Μεγάλη κινητοποίηση στην Καρδίτσα

Την ίδια ώρα, οι αγρότες της Καρδίτσας προχώρησαν σε δυναμική κινητοποίηση στον αυτοκινητόδρομο Ε65, με περισσότερα από 100 τρακτέρ να κινούνται συμβολικά προς τον Μπράλο, υπό αστυνομική συνοδεία και με περιορισμό των κυκλοφοριακών επιπτώσεων. Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, επεσήμανε ότι οι κινητοποιήσεις αφορούν συνολικά την αγροτική πολιτική, προειδοποιώντας για μείωση του αγροτικού πληθυσμού και εγκατάλειψη της υπαίθρου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Χρήστος Κέλλας υπερασπίστηκε τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης, υπενθυμίζοντας τη μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος στα 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα για δύο χρόνια, την επιστροφή του αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην αντλία, την αποζημίωση ζημιών στο 100% της ασφαλιστικής αξίας και τη διάθεση 160 εκατ. ευρώ από αδιάθετα κονδύλια της βασικής ενίσχυσης σε συγκεκριμένους τομείς.

Οι αγρότες, ωστόσο, επιμένουν ότι τα μέτρα δεν καλύπτουν το σύνολο του κλάδου και αφήνουν εκτός πολλούς παραγωγούς, υποστηρίζοντας πως το κόστος ενέργειας παραμένει υψηλό. Δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις, αναμένοντας απάντηση στο αίτημά τους για απευθείας διάλογο με τον πρωθυπουργό.

Κλείνοντας, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισε ότι ο διάλογος παραμένει ανοιχτός, υπό την προϋπόθεση ενιαίας και θεσμικής εκπροσώπησης των μπλόκων, επισημαίνοντας παράλληλα τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς στις κρατικές ενισχύσεις.