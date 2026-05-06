Ένταση μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας στο Μέγαρο Μαξίμου: «Να ακυρωθεί η αναθεώρηση του άρθρου 16»

Ολιγόλεπτη ένταση προκλήθηκε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου όταν φοιτητικοί σύλλογοι πραγματοποίησαν παρέμβαση με πανό ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Όταν οι φοιτητές προσπάθησαν να ανοίξουν πανό ήρθαν αντιμέωποι με αστυνομικούς και για λίγα λεπτά έκλεισε η Ηρώδου Αττικού. Σύντομα η ένταση αποκλιμακώθηκε, με τους φοιτητές να ανοίγουν τα πανό τους και να φωνάζουν συνθήματα, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να δεχθούν «να χτυπηθούν οι σπουδές και τα πτυχία μας, να ανοίξει ο δρόμος για δίδακτρα στα προπτυχιακά, γενίκευση διδάκτρων στα μεταπτυχιακά και εξίσωση των πτυχίων μας με αυτά των κολεγίων».

«Πραγματοποιούμε δυναμική παρέμβαση έξω από το μέγαρο Μαξίμου. Το ξεκαθαρίζουμε στον πρωθυπουργό: Τα σχέδια για αναθεώρηση του άρθρου 16 θα μας βρουν απέναντι. Δεν θα περάσουν. Δεν θα δεχθούμε να βάλουν δίδακτρα στις σπουδές μας, να τσακίσουν τα ψυγεία μας, να ανοίξουν ένα σωρό ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σήμερα τους το κάνουμε ξεκάθαρο» δήλωσε ο Άγγελος Θωμόπουλος, εκπρόσωπος του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ).

Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με μικρή πορεία των φοιτητών προς τη Βουλή, όπου φώναξαν εκ νέου συνθήματα κατά του άρθρου 16.

Οι φοιτητές διεκδικούν:

Να ακυρωθεί κάθε σκέψη για αναθεώρηση του άρθρου 16!

Αναβάθμιση των σπουδών μας, με αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τις πραγματικές ανάγκες των πανεπιστημίων. Σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές. Προσλήψεις μόνιμου και σταθερού διδακτικού προσωπικού με βάση τις ανάγκες. Σύγχρονα προγράμματα σπουδών που ενσωματώνουν και τις εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία.

Αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν και αναβαθμισμένη φοιτητική μέριμνα. Σύγχρονες δημόσιες και δωρεάν εστία για όλους.

Πτυχία με αξία, μοναδική προϋπόθεση για την πλήρη πρόσβαση στο επάγγελμα, χωρίς άλλες πιστοποιήσεις. Σύγχρονα εργασιακά, κοινωνικά δικαιώματα.

Να καταργηθούν όλοι οι αντιεκπαιδευτικοί νόμοι, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο άδικος νόμος των διαγραφών και οι νόμοι έντασης της καταστολής.

Μέτρα στήριξης των φοιτητών, ιδιαίτερα των εργαζομένων, ενάντια στην ακρίβεια.