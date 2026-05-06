Γιατί δεν μειώνεται ο φόρος στα καύσιμα: Η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη που... δεν κατάλαβε κανείς

Καλεσμένος στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Αταίριαστοί» βρέθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης και η πρώτη ερώτηση που κλήθηκε να απαντήσει είναι αυτή που κάνουν πλέον οι περισσότεροι που έχουν οχήματα. Γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί φόροι στα καύσιμα και γιατί αυτοί δεν μειώνονται, με την κυβέρνηση να επιλέγει να δίνει διάφορα pass.

Ο κ. Μαρινάκης προσπάθησε να εντάξει το συγκεκριμένο πρόβλημα κάτω από την ομπρέλα του «Έχουμε 83 άμεσους ή έμμεσους φόρους» και τους «όταν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος μειώνονται οι φόροι». Ωστόσο ρωτήθηκε και πάλι, ειδικά για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που πληρώνουν οι καταναλωτές αγοράζοντας καύσιμα.

Αφού επανέλαβε τις παρεμβάσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση, λέγοντας: «Στο ντίζελ μειώσαμε για 20 λεπτά για όλους γιατί είναι το καύσιμο της εφοδιαστικής. Στη βενζίνη δώσαμε την αντίστοιχη μείωση για τα 3/4 των καταναλωτών» επιχείρησε να απαντήσει στην ουσία του ερωτήματος. Γιατί δεν μειώνεται ο ΕΦΚ.

Γιατί δεν μειώνεται ο φόρος στα καύσιμα

«Κόμματα που έκαναν άλλα πράγματα όταν ήταν στην εξουσία λένε πως αντί για αυτά μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πρώτον, δεν μας λένε ποιος θα πληρώσει το κόστος, γιατί ο ΕΦΚ συνολικά φέρνει στο κράτος περίπου 4 δισ. ευρώ έσοδα. Πάμε στην ουσία. Αν τον μειώναμε στα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο καταναλωτής θα είχε μικρότερο ή μεγαλύτερο όφελος; Ακόμα και αν φτάναμε στη μέγιστη δυνατή μείωση, το όφελος για τον καταναλωτή - γιατί θα ήταν προσωρινό μέτρο- θα ήταν μικρότερο σε σχέση με αυτά που κάναμε. Συμπέρασμα, βιώνουμε άλλη μία εισαγόμενη κρίση, έχουμε υποχρέωση να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τις συνέπειες» απάντησε.

«Η όποια ανάσα πήρε ο κόσμος με αυτά τα προσωρινά μέσα είναι μεγαλύτερη απ' ότι αν μειώναμε τον ΕΦΚ» συμπλήρωσε. Επειδή προφανώς η συγκεκριμένη δήλωση δεν δίνει ξεκάθαρη απάντηση, έκανε την... τρίπλα με τις προηγούμενες κυβερνήσεις και πολιτικούς που έδιναν αλόγιστα παροχές αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στις επόμενες γενιές...

Συμπερασματικά, στη κυβέρνηση θεωρούν πως η μείωση του φόρου αφενός θα δώσει μικρότερη «ανάσα» στους καταναλωτές, αφετέρου θα σαμποτάρει τα έσοδα που έχει το κράτος και που βοηθούν στο να βρίσκεται ο δημοσιονομικός χώρος για άλλες παροχές.