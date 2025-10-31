Μενού

Ένταση στα Εξάρχεια: Χημικά και κρότου λάμψης από τα ΜΑΤ σε πορεία αναρχικών

Επέμβαση των ΜΑΤ στα Εξάρχεια κατά τη διάρκεια πορείας αναρχικών.

Επέμβαση των MAT σε πορεία
Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (31/10) στα Εξάρχεια κατά τη διάρκεια πορείας αναρχικών, όταν έγινε επίθεση των ΜΑΤ με χημικά και κρότου λάμψης.

Ομάδα αναρχικών πραγματοποίησε συγκέντρωση και πορεία μνήμης για τον αναρχικό Κυριάκο Ξυμητήρη που έχασε τη ζωή του σε έκρηξη βόμβας σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους.

Στο ύψος της Εμ. Μπενάκη, τα ΜΑΤ έκαναν χρήση χημικών και κρότου λάμψης με αποτέλεσμα να διαλυθεί η πορεία στα γύρω στενά.

Μάλιστα, έχουν γίνει και προσαγωγές ατόμων που πιθανώς να μετατραπούν σε συλλήψεις. Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, 14 είναι μέχρι στιγμής ο αριθμός των προσαγωγών από τα επεισόδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε κόσμος που κατέφυγε σε μαγαζιά της Πατησίων για να αποφύγει τους αστυνομικούς ενώ ασθενοφόρα έχουν παραλάβει αρκετά άτομα με τραύματα στο κεφάλι.

