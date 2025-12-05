Ένταση στα Πράσινα Φανάρια: Η στιγμή που τρακτέρ κινείται κατά των ΜΑΤ - Τραυματίστηκε αστυνομικός

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο σημείο «Πράσινα Φανάρια» κοντά στο Αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων των αγροτών.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν, ένα τρακτέρ κινήθηκε με όπισθεν προς τον φραγμό των αστυνομικών δυνάμεων, προκαλώντας ένταση και φωνές από συγκεντρωμένους.

Στη συνέχεια, ομάδα ατόμων επιχείρησε να βγει πεζή από τη Γεωργική Σχολή προς τον δρόμο, επιχειρώντας αποκλεισμό.

Κατά την προσπάθεια αυτή, ένας αστυνομικός βρέθηκε στο έδαφος, ενώ ακολούθησαν ρίψεις αντικειμένων και πέτρες προς τις δυνάμεις των ΜΑΤ.

Από τα επεισόδια τραυματίστηκε ένας ακόμη αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.