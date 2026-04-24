Ένταση στη δίκη για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους - Περιορισμένη χρήση χημικών

Περιορισμένη ένταση ξέσπασε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, όπου είναι σε εξέλιξη η δίκη για την έκρηξη στους Αμπελοκήπους τον Οκτώβριο του 2024.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Reader, η ένταση ξέσπασε κατά την εκφώνηση της εισαγγελικής πρότασης για τις ποινές στις δύο γυναίκες, που καταδικάστηκαν για το περιστατικό.

Ειδικότερα, ο εισαγγελέας πρότεινε την ποινή των 37 ετών στην Μαριάνα Μανουρά και των 16 για την Δήμητρα Ζ, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των παρισταμένων.

Άτομα έριξαν μπουκάλια και καφέδες στα ΜΑΤ, που βρίσκονταν στο σημείο.

Παράλληλα, υπήρξε και περιορισμένη χρήση χημικών.

Τα πνεύματα ηρέμησαν μετά από λίγη ώρα.

Σημειώνεται πως νωρίτερα το δικαστήριο είναι κρίνει αθώο τον Νίκο Ρωμανό και άλλα δύο άτομα, για την ίδια απόφαση.