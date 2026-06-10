Γιώργος Χρυσοστόμου: «Πάσχω από ανηδονία, δεν έχω απολαύσει τίποτα»

Άκρως εξομολογητικός και ειλικρινής πρωτίστως με τον εαυτό του, ο Γιώργος Χρυσοστόμου εξομολογήθηκε πως τα πρώτα χρόνια που ασχολήθηκε με την υποκριτική θεωρούσε ότι είναι ο καλύτερος, αλλά οι καταστάσεις μετέπειτα τον «προσγείωσαν».

«Έκανε ανεβοκατεβάσματα η πορεία στο θέατρο. Νόμιζα ότι όλος ο κόσμος κινείται γύρω από εμένα. Νόμιζα ότι μόνο εγώ είμαι ο καλύτερος που υπάρχει και είναι λογικό γιατί ήμουν 21 και μου είχαν πει και στη σχολή ότι είμαι ο καλύτερος κι εγώ δεν έκανα ιδιαίτερη προσπάθεια και είχα ένα τουπέ και νόμιζα ότι ήμουν κάποιος. Αλλά ήρθαν κάτι μπάτσες και με ίσιωσαν. Το βλέπω και σε άλλους, σε άλλες ηλικίες και πιο μεγάλες.

Τώρα καταλαβαίνω γιατί το σύστημα με είχε πετάξει για καμιά εξαετία έξω. Γιατί σου λέει το παιδί είναι ακουσμένο. Αυτό το καταλαβαίνεις όμως μετά, όσο είσαι μέσα είσαι θυμωμένος, γιατί κάτι σου φταίει αλλά ποτέ εσύ. Καμία ευθύνη. Ήμουν επηρμένος. Το λέω τίμια, την είχα ακούσει.

Με έπιασε σε μια ηλικία βιολογική μικρή και σου λέει όλες οι δουλειές δικές σου. Ήρθε η τηλεόραση, ήρθαν πολλά λεφτά τα οποία έφυγαν. Ο έφηβος που του δίνει η ζωή λέει μετά έτσι θα πάει, θα έρθουν κι άλλα και μετά ήρθε η κρίση.

Ήταν 6-7 χρόνια που δεν έπαιρνε άνθρωπος τηλέφωνο. Πήγαινα στις δουλειές για να με απορρίψουν. Συντηρούσα μια αυτοκαταστροφική πορεία. Άρχισαν να με κουδουνίζουν όλα αυτά πολύ αργότερα και να ρωτάω τους φίλους μου τι λάθος κάνω».

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Παράλληλα, ο Γιώργος Χρυσοστόμου εξομολογήθηκε και την τάση του να σκέφτεται ιστορίες από το παρελθόν, αλλά και να ανησυχεί συνεχώς για το μέλλον, χάνοντας κατ' αυτό τον τρόπο το παρόν.

«Προσπαθώ να το φτιάξω αυτό, προσπαθούν να με επαναφέρουν διάφοροι θεραπευτές στο τώρα που δεν μπορώ να "κουμπώσω". Αναφέρομαι πολύ στο παρελθόν. Δυστυχώς επειδή λέω πολύ διασκεδαστικά τις ιστορίες και τις απολαμβάνω, τις ξαναβιώνω δυστυχώς, αλλά είναι το υλικό μου και δεν ξέρω τι να τις κάνω.

Το τώρα δεν το έχω. Κάποια δευτερόλεπτα λειτουργεί και μετά έχω φύγει στο μπροστά. Τι θα γίνει στο μέλλον, ποιο είναι το επόμενο πρότζεκτ, τι στόχο θα κατακτήσω. Δεν έχω απολαύσει τίποτα, έχω κάτι που λέγεται ανηδονία, προσπαθώ να γράφω τι έχω καταφέρει μόνος μου.

Μία ωραία άσκηση, γράφεις από το '90 και μετά που εγώ ήμουν δέκα γράφεις τρία πράγματα που κατάφερες τον χρόνο. Λες δέκα χρονών μάζεψα λεφτά από τα κάλαντα, 12 πήρα το πρώτο μου ποδήλατο. Λες ουάου άμα το δεις γραμμένο. Είμαι τόσο αυστηρός που δεν έχω πει «μπράβο». Έχω ρωτήσει τη θεραπεύτριά μου αν είμαι νάρκισσος, καταλήξαμε στο ότι δεν έχω αυτά τα χαρακτηριστικά», δήλωσε ο ηθοποιός.