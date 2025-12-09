Μενού

Ένταση στο μπλόκο των αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας: «Αυτά δεν τραβάς, τα σπάω όλα» σε συνεργείο του Star

Φραστική επίθεση από αγρότη στο Κάστρο Βοιωτίας δέχτηκε το συνεργείο του Star. Η ΕΣΗΕΑ καταδίκασε το περιστατικό.

Βαγγέλης Γκούμας
Ο Βαγγέλης Γκούμας στο μπλόκο των αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας | Star
Η ένταση και ο εκνευρισμός που υπήρξε στο μπλόκο των αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας μεταφέρθηκε και στο συνεργείο του Star που κάλυπτε τις κινητοποιήσεις και εκείνη την ώρα βρισκόταν στον αέρα του δελτίου ζωντανά.

Ο Βαγγέλης Γκούμας μετέδιδε το ρεπορτάζ όταν δέχτηκε φραστική επίθεση από τον αγρότη, ο οποίος έντονα εκνευρισμένος και κινήθηκε προς το μέρος του.

Στη συνέχεια, έπιασε και κατέβασε την κάμερα, μιλώντας έντονα στον δημοσιογράφο ο οποίος προσπαθούσε να εξευμενίσει τα πνεύματα: «Σε παρακαλώ πολύ. Αυτά δεν θα τα τραβάς. Το κατάλαβες; Δε θέλουμε δημοσιότητα».

Με ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ καταδίκασε το περιστατικό αναφέροντας: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση που δέχθηκαν από έναν αγρότη ο δημοσιογράφος του Τ/Σ «STAR CHANNEL» Βαγγέλης Γκούμας και ο συνάδελφος οπερατέρ ρεπορτάζ για τις κινητοποιήσεις των αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας.

Η ΕΣΗΕΑ έχει κατ’ επανάληψη καταγγείλει παρόμοια κρούσματα επιθετικότητας κατά δημοσιογράφων την ώρα που κάνουν ρεπορτάζ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο τονίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι η ασφάλεια των δημοσιογράφων να υπηρετούν την ενημέρωση αποτελεί απαραίτητη δημοκρατική εγγύηση στις ευνομούμενες κοινωνίες».

