Ένταση στον Πλατύκαμπο με αγρότες και οδηγό: «Χάσατε το δίκιο σας» - «Μας πέταξαν στον δρόμο»

Έφτασαν τα πρώτα τρακτέρ για να κλείσει από τους αγρότες και η παρακαμπτήριος στον Πλατύκαμπο Λάρισας. Γύρω στις τέσσερις το απόγευμα τα τρακτέρ που έφτασαν διέκοψαν την κυκλοφορία και κάποιοι οδηγοί εγκλωβίστηκαν καθώς δεν πρόλαβαν να περάσουν πριν το κλείσιμο.

Για τις επόμενες τρεις ώρες θα παραμείνουν στο σημείο και αναμένεται να αυξηθεί η κίνηση στο σημείο.

Λίγα λεπτά μετά το κλείσιμο της παρακαμπτήριου στον Πλατύκαμπο, υπήρξε ένταση ανάμεσα σε αγρότες και σε οδηγό που δεν κατάφερε να περάσει.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ο οδηγός φωνάζει προς τους αγρότες «θα θέλατε να σας κλείσω τον δρόμο προς το χωράφι; Χάσατε το δίκιο σας». Οι αγρότες από την πλευρά τους αναφέρουν χαρακτηριστικά: «μας έχουν πετάξει στον δρόμο».

