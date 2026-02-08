Έντονη κίνηση στον Κηφισό: Μποτιλιάρισμα 10 χλμ και καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Έντονη κυκλοφορία σημειώνεται το βράδυ της Κυριακής (8/2) στην κάθοδο του Κηφισού, όπου η κίνηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη και το μποτιλιάρισμα εκτείνεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα.
Τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες στο τμήμα από Βαρυμπόμπη έως Νέα Φιλαδέλφεια, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στους οδηγούς.
Παράλληλα, επιβράδυνση παρατηρείται και στην Αττική Οδό, με καθυστερήσεις 5–10 λεπτών στην έξοδο προς Πειραιά, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, λόγω αυξημένου φόρτου.
