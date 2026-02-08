Μενού

Έντονη κίνηση στον Κηφισό: Μποτιλιάρισμα 10 χλμ και καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Έντονη κίνηση και μεγάλες καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού και στην Αττική Οδό, με ουρές που φτάνουν τα 10 χλμ.

Κίνηση στους δρόμους
Κίνηση στους δρόμους | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
Έντονη κυκλοφορία σημειώνεται το βράδυ της Κυριακής (8/2) στην κάθοδο του Κηφισού, όπου η κίνηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη και το μποτιλιάρισμα εκτείνεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα.

Τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες στο τμήμα από Βαρυμπόμπη έως Νέα Φιλαδέλφεια, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στους οδηγούς.

Κίνηση το βράδυ της Κυριακής 8/2
Κίνηση το βράδυ της Κυριακής 8/2 | Google

 

Παράλληλα, επιβράδυνση παρατηρείται και στην Αττική Οδό, με καθυστερήσεις 5–10 λεπτών στην έξοδο προς Πειραιά, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, λόγω αυξημένου φόρτου.

