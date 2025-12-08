Μενού

Εντοπίστηκε βόμβα στα Καλύβια: Ήταν τοποθετημένη κάτω από αυτοκίνητο

Εκρηκτικός μηχανισμός βρέθηκε στα Καλύβια κάτω από αυτοκίνητο.

Reader symbol
Newsroom
Αστυνομία
Εξιχνίαση υπόθεσης από την ΕΛΑΣ | EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
  • Α-
  • Α+

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας (8/12) στα Καλύβια Αττικής, όταν εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο κάτω από αυτοκίνητο.

Το αντικείμενο διαπιστώθηκε ότι ήταν εκρηκτικός μηχανισμός, τοποθετημένος κάτω από όχημα που ανήκει σε άνδρα αλβανικής καταγωγής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην περιοχή έφτασαν άμεσα δυνάμεις του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιήσουν ελεγχόμενη έκρηξη.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ