Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας (8/12) στα Καλύβια Αττικής, όταν εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο κάτω από αυτοκίνητο.
Το αντικείμενο διαπιστώθηκε ότι ήταν εκρηκτικός μηχανισμός, τοποθετημένος κάτω από όχημα που ανήκει σε άνδρα αλβανικής καταγωγής.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην περιοχή έφτασαν άμεσα δυνάμεις του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιήσουν ελεγχόμενη έκρηξη.
- Παντελής Παντελίδης: Η απόφαση των αποζημιώσεων για το τροχαίο - Τι θα πάρουν Κυριάκου και Αρναούτη
- «Ούτε που πρόλαβα να τη δω», λέει ο 23χρονος που ξυλοκοπήθηκε από τους «τιμωρούς των παιδεραστών»
- Έλενα Παπαρίζου: Εκτός The Voice τις επόμενες μέρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο - Ποιος την αντικαθιστά
- «Ούτε που πρόλαβα να τη δω», λέει ο 23χρονος που ξυλοκοπήθηκε από τους «τιμωρούς των παιδεραστών»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.