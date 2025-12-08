Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας (8/12) στα Καλύβια Αττικής, όταν εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο κάτω από αυτοκίνητο.

Το αντικείμενο διαπιστώθηκε ότι ήταν εκρηκτικός μηχανισμός, τοποθετημένος κάτω από όχημα που ανήκει σε άνδρα αλβανικής καταγωγής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην περιοχή έφτασαν άμεσα δυνάμεις του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιήσουν ελεγχόμενη έκρηξη.