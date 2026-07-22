Εντοπίστηκε το κινητό της Κινέζας μεσίτριας που αγνοείται: Πού στρέφεται η έρευνα

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης Κινέζας μεσίτριας Γιου Τινγκ τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στην Αρτέμιδα στις 20 Μαΐου, καθώς εντοπίστηκε το κινητό της τηλέφωνο.

Όπως αποκαλύπτει το MEGA αυτή την ώρα ο σύζυγος της 50χρονης αγνοούμενης καταθέτει στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου, ως μάρτυρας, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι η συσκευή που εντοπίστηκε ανήκει στη σύζυγό του.

Οι πληροφορίες του MEGA αναφέρουν ότι το κινητό εντοπίστηκε από αλλοδαπό άνδρα στο κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια πωλήθηκε σε τρίτο πρόσωπο, με τις Αρχές να καταφέρνουν να το εντοπίσουν από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου.

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το κινητό έχει επανέλθει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις, άρα έχουν διαγραφεί τα πάντα.

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Αναμένεται να σταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών προκειμένου να ανακτηθούν τα δεδομένα, κλήσεις, μηνύματα.

Ωστόσο, νέο εύρημα στρέφει τις έρευνες στο κέντρο της Αθήνας.



