Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας σε παραλία της Πάτρας - Άγνωστο ποιος είναι και πώς πέθανε

Ο νεκρός βρέθηκε να επιπλέει στη θάλασσα από διερχόμενους από την παραλία Προάστιο της Πάτρας. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Ασθενοφόρο σε λιμάνι | EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Κινητοποίηση των Αρχών στην Πάτρα σήμερα, Δευτέρα (25/05), το πρωί, μετά από τον εντοπισμό νεκρού άνδρα στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το tempo24.gr, ο νεκρός βρέθηκε από διερχόμενους στην παραλία Προάστιο.

Άμεσα, ενημερώθηκε η αστυνομία αλλά και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε το πτώμα.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία όσον αφορά στην ταυτότητα του νεκρού ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

