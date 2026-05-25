Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας σε παραλία της Πάτρας - Άγνωστο ποιος είναι και πώς πέθανε

Κινητοποίηση των Αρχών στην Πάτρα σήμερα, Δευτέρα (25/05), το πρωί, μετά από τον εντοπισμό νεκρού άνδρα στη θάλασσα.
Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το tempo24.gr, ο νεκρός βρέθηκε από διερχόμενους στην παραλία Προάστιο.
Άμεσα, ενημερώθηκε η αστυνομία αλλά και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε το πτώμα.
Προς το παρόν, δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία όσον αφορά στην ταυτότητα του νεκρού ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.
