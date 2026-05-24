Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έλαβε χώρα σε σπίτι στην Πάτρα, με την αστυνομία να σπάει την πόρτα του οικήματος για να μπορέσει να μπει στο εσωτερικό.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αστυνομία έλαβε κλήση για φωνές και φασαρία από διαμέρισμα στην πόλη.
Όταν έφτασαν στο σημείο, χρειάστηκε να σπάσουν την πόρτα για να σώσουν μία γυναίκα, που φέρεται να ζητούσε βοήθεια.
Στο εσωτερικό του διαμερίσματος εντόπισαν το ζευγάρι και προχώρησαν στη σύλληψη του συζύγου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.
