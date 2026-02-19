Μενού

Εντοπίστηκε νεκρός ο 26χρονος από τη Γλυφάδα στον Ισθμό Κορίνθου

Η σορός που εντοπίστηκε στον Ισθμό Κορίνθου ανήκει στον 26χρονο Αλέξη Σακελλίων, που είχε εξαφανιστεί στις 14 Φεβρουαρίου.

Reader symbol
Newsroom
ελασ
Περιπολικό | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Στις 14 Φεβρουαρίου εξαφανίστηκε ο 26χρονος, Αλέξης Σακελλίων, σήμερα (19/2) διαπιστώθηκε πως είναι νεκρός.Στις 15 Φεβρουαρίου, μια μέρα μετά την εξαφάνιση του, μια γυναίκα εμνημέρωσε τις Αρχές πως στον Ισθμό της Κορίνθου βρίσκεται μια σορός.

Οι Αρχές διαπίστωσαν πως η σορός άνηκε στο παιδί που διέμενε στην Γλυφάδα και εξαφανίστηκε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν έχει επιβεβαιωθεί η αιτία θανάτου. Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ