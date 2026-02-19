Στις 14 Φεβρουαρίου εξαφανίστηκε ο 26χρονος, Αλέξης Σακελλίων, σήμερα (19/2) διαπιστώθηκε πως είναι νεκρός.Στις 15 Φεβρουαρίου, μια μέρα μετά την εξαφάνιση του, μια γυναίκα εμνημέρωσε τις Αρχές πως στον Ισθμό της Κορίνθου βρίσκεται μια σορός.

Οι Αρχές διαπίστωσαν πως η σορός άνηκε στο παιδί που διέμενε στην Γλυφάδα και εξαφανίστηκε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν έχει επιβεβαιωθεί η αιτία θανάτου. Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες.