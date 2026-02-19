Φειδωλός ο βασιλιάς Κάρολος για σύλληψη Άντριου: «Ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο του»

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του αδελφού του, Άντριου, ο βασιλιάς Κάρολος εκφράζει «βαθιά ανησυχία» και δηλώνει «ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία του».

Στη λιτή ανακοίνωσή του προς τα μέσα ο βασιλιάς Κάρολος είναι φειδωλός, αλλά προσπαθεί να διαχωρήσει τη θέση του προτάσσοντας τον νόμο και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του βασιλιά Καρόλου

Συγκριμένα η ανακοίνωσή του αναφέρει: «Έμαθα με τη βαθύτερη ανησυχία τα νέα σχετικά με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ και την υποψία κατάχρησης δημόσιου αξιώματος.

Ακολουθεί πλέον η πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία, με την οποία αυτό το ζήτημα διερευνάται με τον κατάλληλο τρόπο και από τις αρμόδιες Αρχές.

Σε αυτό, όπως έχω ξαναπεί, έχουν την πλήρη και θερμή υποστήριξη και συνεργασία μας.

Ας το δηλώσω ξεκάθαρα: ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία του. Καθώς η διαδικασία αυτή προχωρά, δεν θα ήταν σωστό να προβώ σε περαιτέρω σχόλια για το θέμα αυτό.

Στο μεταξύ, η οικογένειά μου κι εγώ θα συνεχίσουμε στο καθήκον και την υπηρεσία μας προς όλους εσάς.»

Η σύλληψη του Άντριου

Ο νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου, ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, συνελήφθη την Πέμπτη αντιμετωπίζοντας την κατηγορία κατάχρησης δημοσίου αξιώματος σχετικά με εμπλοκή του στην προώθηση διαβαθμισμένων κυβερνητικών εγγράφων στον Τζέφρι Έπστιν, στο διάστημα 2001-2011 κατά το οποίο ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, όπως μετέφερε το BBC.

Ο Άντριου καταγγέλθηκε στην αστυνομία από την οργάνωση κατά της μοναρχίας Republic έπειτα από τη δημοσιοποίηση περισσοτέρων από τριών εκατομμυρίων σελίδων από μια σειρά εγγράφων που σχετίζονται με τον Αμερικανό χρηματιστή, ο οποίος καταδικάστηκε το 2008 για εξώθηση ανηλίκου στην πορνεία και το 2019 βρέθηκε νεκρός μέσα στο κελί του.

Τα έγγραφα αυτά αφήνουν να εννοηθεί ότι ο Άντριου είχε προωθήσει το 2010 στον Επστάιν εκθέσεις σχετικά με το Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη και άλλες περιοχές τις οποίες είχε επισήμως επισκεφθεί.