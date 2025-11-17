Εντοπίστηκε νεκρός ο Αυστριακός τουρίστας που αγνοούνταν 40 μέρες στη Μαγνησία: Τα ερωτηματικά των αρχών

Τραγικό τέλος βρήκε ο 72χρονος τουρίστας από την Αυστρία Έρχαρντ Προλ, ο οποίος αγνοούνταν 40 ημέρες στη Μαγνησία που είχε βρεθεί για διακοπές.

Η σορός του, βρέθηκε εχθές (16/11) από τις αρχές στην παραλία Πετρομέλισσο Μαγνησίας και ερωτηματικά υπάρχουν γύρω από την αιτία θανάτου του.

Ο 72χρονος, όπως απόκάλυψε η κόρη του μέσω μέσω της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», λάτρευε την Ελλάδα και ερχόταν κάθε χρόνο για διακοπές.

Έτσι έγινε και τη μοιραία αυτή φορά: Ο Έρχαρντ Προλ ήρθε στις 30 Σεπτεμβρίου αλλά μετά δεν τον ξαναείδαν ποτέ.

Θάνατος Αυστριακού τουρίστα στη Μεσσηνία: Το χρονικό

Ο Έρχαρντ Προλ εξαφανίστηκε, σύμφωνα με το gegonota.gr, στις 30 Σεπτεμβρίου.

Το πρωί της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου, έφυγε από το ξενοδοχείο όπου διέμενε στο Στόμιο Λάρισας, με το όχημα που είχε νοικιάσει, ένα ασημί Fiat Panda με αριθμό ΧΖΧ 1579 και από τότε χάθηκαν τα ίχνη του.

Μυστήριο παραμένει το γεγονός ότι παρόλο που σκοπός του ταξιδιού ήταν να πάει στον Όλυμπο, πληροφορίες ανέφεραν ότι κινήθηκε αρχικά παραλιακά προς τον Αγιόκαμπο, ενώ το κινητό του έδωσε το τελευταίο στίγμα νότια της Σωτηρίτσας.

Ο Έρχαρντ Πρόλ δεν εμφανίστηκε ποτέ στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 4 Οκτωβρίου, όπου είχε εισιτήριο επιστροφής.

Η κόρη του, Ούρσουλα, που βρέθηκε στη χώρα μας, μαζί με τον σύζυγό της για τις έρευνες, περιέγραψε - φανερά συναισθηματικά φορτισμένη - στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», την αγωνία και την οδύνη της, ενώ παράλληλα ανέφερε τις δυσκολίες στην αναζήτηση του πατέρα της και τη σύγχυση ανάμεσα στις υπηρεσίες.

Στις έρευνες είχαν συμμετάσχει ο ΟΦΚΑΘ και η Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης- Δασοπυρόσβεσης Πολιτικής Προστασίας Δίου Ολύμπου.