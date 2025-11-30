Ένα παράνομο κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών που λειτουργούσε χωρίς άδεια και χωρίς ιατρικό προσωπικό και στο οποίο διακινούνταν ναρκωτικές ουσίες και φαρμακευτικά σκευάσματα χωρίς την απαιτούμενη συνταγογράφηση εντοπίστηκε από τις Αρχές έπειτα από καταγγελία.

Κατά την έφοδο της, η αστυνομία προχώρησε σε σύλληψη δύο ατόμων. Στον χώρο εντοπίστηκαν 15 άνθρωποι που βρίσκονταν σε προσπάθεια απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες και οι οποίοι πλήρωναν ποσά στο κέντρο από 1200-1400 ευρώ, αλλά και κουτιά ναρκωτικών σκευασμάτων χωρίς συνταγογράφηση τα οποία φυλάσσονταν σε χρηματοκιβώτιο.

Τα φαρμακευτικά - ναρκωτικά σκευάσματα που κατασχέθηκαν

Πιο συγκεκριμένα, ανευρέθησαν και κατασχέθηκαν τα ακόλουθα φαρμακευτικά – ναρκωτικά σκευάσματα, φυλασσόμενα σε κλειστό χρηματοκιβώτιο για τα οποία δεν προέκυψε σχετιζόμενη ιατρική συνταγή:

Τρία (3) κυτία φαρμακευτικού – ναρκωτικού σκευάσματος ZANAX με συνολικά πενήντα επτά δισκία χαπιών σε αυτά (30, 16, 11 δίσκια αντίστοιχα)

ένα (1) κυτίο φαρμακευτικού – ναρκωτικού σκευάσματος Clonotril με τριάντα (30) δισκία χαπιών σε αυτό και

ένα (1) κυτίο φαρμακευτικού σκευάσματος Lonalgal με τρία (3) δισκία χαπιών σε αυτό.

Το παρελθόν του 46χρονου συλληφθέντα

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός 44χρονου και ενός 46χρονου. Ο 46χρονος σύμφωνα με πληροφορίες του Reader.gr είχε συλληφθεί στο ίδιο σημείο και το 2024 με την κατηγορία διακίνησης ναρκωτικών, καθώς τότε είχαν κατασχεθεί 30.000 χάπια, με την υπόθεση να μην έχει τελεσιδικήσει ακόμα.

Ο ίδιος είχε συλληφθεί στο παρελθόν σε δομές στο Δήλεσι και αργότερα στο Καπανδρίτι.

Για την υπόθεση στην Ιπποκράτειο Πολιτεία φέρεται να υποστήριξε στις Αρχές ότι δεν πρόκειται για κέντρο απεξάρτησης, αλλά ευεξίας. Ωστόσο, στην ιστοσελίδα του κέντρο αναφέρεται ως κέντρο θεραπείας εθισμού.