Εντοπίστηκε σορός στο βουνό πάνω από το Πλατανόρευμα - Εξετάζεται αν ανήκει σε αγνοούμενο 78χρονο με άνοια

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, καθώς εντοπίστηκε σορός στο βουνό πάνω από το Πλατανόρευμα του Δήμου Σερβίων το μεσημέρι της Κυριακής.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει στον 78χρονο Στέργιο Βλάχο, που είχε εξαφανιστεί από το χωριό του στις 6 Μαΐου 2026 και έπασχε από άνοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια του 78χρονου ενημέρωσε την αστυνομία, ενώ αναμένεται επίσημη επιβεβαίωση.

 Ο ηλικιωμένος, που αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας, είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του στο Πλατανόρευμα, αφού πήγε για περίπατο και δεν επέστρεψε ποτέ. Έτσι, σήμανε συναγερμός από τις Αρχές και ενεργοποιήθηκε Silver Alert.

Στις πολυήμερες έρευνες συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις, άνδρες της ΟΠΚΕ, πυροσβέστες, μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, εθελοντές και συγγενείς του αγνοούμενου.

