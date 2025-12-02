Το απόκοσμο χριστουγεννιάτικο χωριό που σε κάνει να ξεχνάς ότι είσαι στο κέντρο της Αθήνας

Αν έτυχε να περάσεις από το Πεδίον του Άρεως τις τελευταίες ημέρες, θα πρόσεξες πως κάτι διαφορετικό να έχει στηθεί εκεί. Ένα φαντασμαγορικό χριστουγεννιάτικο χωριό με ελεύθερη είσοδο σε περιμένει, μετατρέποντας την καρδιά της Αθήνας στο ιδανικό μέρος, για να υποδεχθούμε με τον καλύτερο τρόπο τα Χριστούγεννα που έρχονται.

Ο αθηναϊκός πνεύμονας μετατράπηκε σε έναν ονειρεμένο χριστουγεννιάτικο παράδεισο με τη βοήθεια της Περιφέρειας Αττικής, όπου καθημερινά πραγματοποιούνται δρώμενα, εκδηλώσεις, συναυλίες, ενώ εκεί μπορεί να απολαύσει κανείς ένα συναρπαστικό θέαμα φώτων, που ενθουσιάζει μικρούς και μεγάλους.

Καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών, το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα φιλοξενήσει γνωστά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Την έναρξη των εκδηλώσεων έκαναν ο Θοδωρής Φέρρης και ο Onemanshow, ενώ η αλλαγή του χρόνου θα γιορταστεί με ένα μεγάλο πάρτι με την Ελένη Φουρέιρα, τον Zaf και τον DJ Bobito.

Ένα λαμπερό σκηνικό στο κέντρο της πόλης, που κάνει την Αθήνα την ιδανική επιλογή για φέτος τα Χριστούγεννα.