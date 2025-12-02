Μενού

Το απόκοσμο χριστουγεννιάτικο χωριό που σε κάνει να ξεχνάς ότι είσαι στο κέντρο της Αθήνας

Το συναρπαστικό χριστουγεννιάτικο χωριό στην καρδιά της Αθήνας που σε καλεί να ζήσεις τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Reader symbol
Newsroom
Πεδίον του Άρεως
  • Α-
  • Α+

Αν έτυχε να περάσεις από το Πεδίον του Άρεως τις τελευταίες ημέρες, θα πρόσεξες πως κάτι διαφορετικό να έχει στηθεί εκεί. Ένα φαντασμαγορικό χριστουγεννιάτικο χωριό με ελεύθερη είσοδο σε περιμένει, μετατρέποντας την καρδιά της Αθήνας στο ιδανικό μέρος, για να υποδεχθούμε με τον καλύτερο τρόπο τα Χριστούγεννα που έρχονται.

Ο αθηναϊκός πνεύμονας μετατράπηκε σε έναν ονειρεμένο χριστουγεννιάτικο παράδεισο με τη βοήθεια της Περιφέρειας Αττικής, όπου καθημερινά πραγματοποιούνται δρώμενα, εκδηλώσεις, συναυλίες, ενώ εκεί μπορεί να απολαύσει κανείς ένα συναρπαστικό θέαμα φώτων, που ενθουσιάζει μικρούς και μεγάλους.

@pediontouareos

Χριστούγεννα 2025 2026 #pediontouareos #fypgreek #χριστουγεννα #πεδιοντουαρεως #athens

♬ original sound - kimlouise_xx

Καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών, το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα φιλοξενήσει γνωστά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Την έναρξη των εκδηλώσεων έκαναν ο Θοδωρής Φέρρης και ο Onemanshow, ενώ η αλλαγή του χρόνου θα γιορταστεί με ένα μεγάλο πάρτι με την Ελένη Φουρέιρα, τον Zaf και τον DJ Bobito.

Ένα λαμπερό σκηνικό στο κέντρο της πόλης, που κάνει την Αθήνα την ιδανική επιλογή για φέτος τα Χριστούγεννα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
επιστροφή Reader Bold
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ