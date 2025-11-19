Εντυπωσιακό μετέωρο πάνω από την Πέλλα: Η στιγμή που φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό

Εντυπωσιακό μετέωρο καταγράφηκε να πέφτει το βράδυ της Τρίτης στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο, στην Πέλλα.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε σε σελίδες στα social media, καταγράφεται το μετέωρο να πέφτει, φωτίζοντας τον νυχτερινό ουρανό, ενώ προς το τέλος αρχίζει να διαλύεται.