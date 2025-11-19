Μενού

Εντυπωσιακό μετέωρο πάνω από την Πέλλα: Η στιγμή που φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό

Ένα εντυπωσιακό μετέωρο έπεσε πάνω από την Πέλλα, φωτίζοντας τον νυχτερινό ουρανό.

Reader symbol
Newsroom
μετέωρο Πέλλα
Μετέωρο πάνω από την Πέλλα | Palaios Ag.Athanasios Tsegani - Voras Kaimaktsalan
  • Α-
  • Α+

Εντυπωσιακό μετέωρο καταγράφηκε να πέφτει το βράδυ της Τρίτης στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο, στην Πέλλα.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε σε σελίδες στα social media, καταγράφεται το μετέωρο να πέφτει, φωτίζοντας τον νυχτερινό ουρανό, ενώ προς το τέλος αρχίζει να διαλύεται.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ