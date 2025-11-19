Εντυπωσιακό μετέωρο πάνω από την Πέλλα: Η στιγμή που φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό

Εντυπωσιακό μετέωρο καταγράφηκε να πέφτει το βράδυ της Τρίτης στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο, στην Πέλλα.
Στο βίντεο που αναρτήθηκε σε σελίδες στα social media, καταγράφεται το μετέωρο να πέφτει, φωτίζοντας τον νυχτερινό ουρανό, ενώ προς το τέλος αρχίζει να διαλύεται.
- Με μισθωμένο όχημα από τον Μανώλη Πετσίτη οι εκτελεστές του Λάλα σε απόπειρα δολοφονίας στο Παγκράτι
- Μοναστηράκι: Ανήλικος με ηλεκτρονικό τσιγάρο στην αγκαλιά της μητέρας του
- Νέος Κόσμος: Ομολόγησε ο 29χρονος ότι έδειρε μέχρι θανάτου τον οδηγό
- Ο 85χρονος Τσακ Νόρις από το γυμναστήριο: «Θέτω στόχους, προχωράω μπροστά και επιλέγω την πειθαρχία»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.