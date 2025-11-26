Μενού

Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος στο Μαθράκι: Η κακοκαιρία Adel επελαύνει

Ένας εντυπωσιακός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στο Μαθράκι, λίγο έξω από την Κέρκυρα, ενώ η κακοκαιρία Adel επελαύνει στην Ελλάδα.

υδροστρόβιλος Μαθράκι
Ο υδροστρόβιλος στο Μαθράκι | Start tv Kerkira via kostas mastoras / Facebook
Υδροστρόβιλος δημιουργήθηκε στη θάλασσα στο Μαθράκι, κοντά στην Κέρκυρα, ενώ η κακοκαιρία Adel επελαύνει στη χώρα.

Σε ανάρτηση χρήστη του facebook καταγράφεται τον εντυπωσιακό ομολογουμένως φαινόμενο, λίγο μακριά από τις ακτές του μικροσκοπικού νησιού του Ιονίου.

Στην τελευταία εικόνα, ο υδροστρόβιλος κατέληξε στα βράχια και διαλύθηκε.

