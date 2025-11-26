Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος στο Μαθράκι: Η κακοκαιρία Adel επελαύνει

Υδροστρόβιλος δημιουργήθηκε στη θάλασσα στο Μαθράκι, κοντά στην Κέρκυρα, ενώ η κακοκαιρία Adel επελαύνει στη χώρα.

Σε ανάρτηση χρήστη του facebook καταγράφεται τον εντυπωσιακό ομολογουμένως φαινόμενο, λίγο μακριά από τις ακτές του μικροσκοπικού νησιού του Ιονίου.

Στην τελευταία εικόνα, ο υδροστρόβιλος κατέληξε στα βράχια και διαλύθηκε.