ΕΟΦ: Άμεση ανάκληση γνωστού After Shave λόγω αδήλωτων αλλεργιογόνων

Στην άμεση ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας του καλλυντικού προϊόντος NEPTUNE AFTER SHAVE προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), έπειτα από εργαστηριακούς ελέγχους που έδειξαν σοβαρές αποκλίσεις από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η παρτίδα EM1425 κρίθηκε ακατάλληλη, καθώς η σύστασή της δεν συμφωνεί με τις αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας, ενώ εντοπίστηκαν σοβαρές ελλείψεις στην επισήμανση της συσκευασίας. Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι έδειξαν:

Υπέρβαση ορίων (Benzyl Alcohol): Το προϊόν περιέχει τη συγκεκριμένη ουσία σε συγκέντρωση που υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ΕΚ 1223/2009), ενώ η παρουσία της αποκρύπτεται πλήρως από την ετικέτα.

Αδήλωτα αλλεργιογόνα: Ανιχνεύθηκαν οι αλλεργιογόνες ουσίες Linalool, Benzyl Benzoate, Limonene, Citral και Farnesol. Παρότι η συγκέντρωσή τους ξεπερνά το όριο του 0,001% –το οποίο καθιστά υποχρεωτική την αναγραφή τους σε μη εκπλενόμενα καλλυντικά– καμία από αυτές δεν αναφερόταν στη συσκευασία.

Ο ΕΟΦ έχει ήδη δώσει ρητή εντολή στην εταιρεία BBS SOAPS, η οποία αποτελεί τον διανομέα του προϊόντος στην Ελλάδα. Η εταιρεία οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με το δίκτυο των πελατών της για την τάχιστη απόσυρση της προβληματικής παρτίδας από την αγορά, προστατεύοντας το καταναλωτικό κοινό.

Τέλος, ο Οργανισμός υπογραμμίζει ότι όλα τα παραστατικά που σχετίζονται με τη διαδικασία της ανάκλησης πρέπει να αρχειοθετηθούν από την εταιρεία και να διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμα σε περίπτωση μελλοντικού ελέγχου.