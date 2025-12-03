ΕΟΦ: Ανακαλούνται προσωρινά παρτίδες φαρμάκων για την καρδιά

Στην ανάκληση ενός φαρμακευτικού προϊόντος για την καρδιά προχώρησε ο ΕΟΦ μόνο λόγω τεχνικών προβλημάτων και όχι ποιοτικών.
Ο λόγος, για παρτίδες από το TEZULIX PR. TAB που όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση, ανακαλείται προσωρινά λόγω προβλημάτων που προέκυψαν κατά την μετάβαση από την πώληση των τεμαχίων του προϊόντος που φέρουν ταινίες γνησιότητας στην πώληση αυτών που φέρουν κωδικό QR».
Η εταιρεία ΚΡΚΑ Ελλάς Ε.Π.Ε.. ως υπεύθυνος του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να το αποσύρουν από την αγορά.
Ανακαλούνται οι εξής παρτίδες:
- TEZULIX PR .TAB 375MG/TAB BTx60 tabs BARCODE ΕΟΦ – 2803295901025 DE9745 Ημερομηνία Λήξης 01/2027
- TEZULIX PR .TAB 375MG/TAB BTx60 tabs BARCODE ΕΟΦ – 2803295901025 DD7639 Ημερομηνία Λήξης 02/2026
- TEZULIX PR .TAB 500MG/TAB BTx60 tabs BARCODE ΕΟΦ – 2803295902022 DD8882 Ημερομηνία Λήξης 03/2026
- TEZULIX PR .TAB 750MG/TAB BTx60 tabs BARCODE ΕΟΦ – 2803295903029 DE2780 Ημερομηνία Λήξης 05/2026
- Ο Μπέος «άναψε»... το δέντρο: Ομοφοβική επίθεση και ειρωνεία στον Σωτήρη Πολύζο
- Bikergirl: Νεκρή σε τροχαίο η διάσημη influencer - Η «προφητική» ανάρτηση λίγες ώρες πριν
- Κόνι Μεταξά για Μάριο Καπότση: «Η μεγαλύτερη προδοσία που έχω φάει από άνθρωπο» - Ο λόγος που χώρισαν
- Άφωνος ο Λιάγκας με τα «γαλλικά» του Νίκου Αποστολόπουλου: «Πηδ... σαν που...»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.