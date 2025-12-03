ΕΟΦ: Ανακαλούνται προσωρινά παρτίδες φαρμάκων για την καρδιά

Στην ανάκληση ενός φαρμακευτικού προϊόντος για την καρδιά προχώρησε ο ΕΟΦ μόνο λόγω τεχνικών προβλημάτων και όχι ποιοτικών.

Ο λόγος, για παρτίδες από το TEZULIX PR. TAB που όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση, ανακαλείται προσωρινά λόγω προβλημάτων που προέκυψαν κατά την μετάβαση από την πώληση των τεμαχίων του προϊόντος που φέρουν ταινίες γνησιότητας στην πώληση αυτών που φέρουν κωδικό QR».

Η εταιρεία ΚΡΚΑ Ελλάς Ε.Π.Ε.. ως υπεύθυνος του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να το αποσύρουν από την αγορά.

Ανακαλούνται οι εξής παρτίδες:

TEZULIX PR .TAB 375MG/TAB BTx60 tabs BARCODE ΕΟΦ – 2803295901025 DE9745 Ημερομηνία Λήξης 01/2027

TEZULIX PR .TAB 375MG/TAB BTx60 tabs BARCODE ΕΟΦ – 2803295901025 DD7639 Ημερομηνία Λήξης 02/2026

TEZULIX PR .TAB 500MG/TAB BTx60 tabs BARCODE ΕΟΦ – 2803295902022 DD8882 Ημερομηνία Λήξης 03/2026

TEZULIX PR .TAB 750MG/TAB BTx60 tabs BARCODE ΕΟΦ – 2803295903029 DE2780 Ημερομηνία Λήξης 05/2026