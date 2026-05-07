Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ανακοίνωσε την άμεση απαγόρευση της διακίνησης και διάθεσης του αντισηπτικού ASEPTOMAN gel (της εταιρείας Dr. Schumacher) στην ελληνική αγορά.

Γιατί αποσύρεται;

Η απόφαση ελήφθη καθώς το προϊόν κυκλοφόρησε χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η απαραίτητη αξιολόγηση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας βιοκτόνου.

Πρόκειται για τυπική αλλά σοβαρή παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η οποία επιβάλλει τον έλεγχο κάθε τέτοιου προϊόντος πριν φτάσει στα χέρια των καταναλωτών.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

Η απαγόρευση ισχύει για όλα τα κανάλια πώλησης (φαρμακεία και e-shop).

Η ελληνική εταιρεία διανομής (BOURNAS MEDICALS) έχει ήδη κληθεί να αποσύρει το προϊόν από την αγορά.

Το μέτρο παραμένει σε ισχύ μέχρι ο ΕΟΦ να εκδώσει την επίσημη άδεια κυκλοφορίας.