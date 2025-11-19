Μενού

ΕΟΠΥΥ: Απάτη 12 εκ. ευρώ με παράνομες συνταγογραφήσεις - Πρόστιμα σε 32 ιατρούς και 62 φαρμακεία

Νέα απάτη εκατομμυρίων ευρώ με παράνομες συνταγογραφήσεις στον ΕΟΠΥΥ. Στο στόχαστρο δεκάδες γιατροί και φαρμακεία.

Reader symbol
Newsroom
eopyy
Κατάστημα του ΕΟΠΥΥ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Σε εξέλιξη βρίσκονται εκτεταμένοι έλεγχοι από τον ΕΟΠΥΥ για παράνομες συνταγογραφήσεις. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Φαρμάκου, 32 ιατροί και 62 φαρμακεία εμπλέκονται σε κύκλωμα παράνομων συνταγογραφήσεων και ο Οργανισμός έχει επιβάλλει πρόστιμα.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ζήτημα συζητήθηκε σε σύσκεψη του ΕΟΠΥΥ που πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου στα κεντρικά του Οργανισμού και έγινε γνωστό χθες.

Ειδικότερα η Διεύθυνση Φαρμάκου παρουσίασε τα αποτελέσματα των ελέγχων παραβατικότητας για τον Οκτώβριο: Ελέγχθηκαν 32 ιατροί και 62 φαρμακεία με ποσό καταλογισμού ζημιάς περίπου 12 εκατ. ευρώ και υπεβλήθησαν πρόστιμα ύψους 98.500 ευρώ.

Επίσης γνωστοποίησε ότι ακολουθούν έλεγχοι σε 10 ιατρούς και 80 φαρμακεία από 3 δικογραφίες της Οικονομικής Αστυνομίας για τις οποίες έχει λάβει γνώση ο Οργανισμός.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ