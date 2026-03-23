Εορτασμός 25ης Μαρτίου: Τι αλλάζει στα δρομολόγια μετρό και τραμ - Ποιοι σταθμοί θα είναι κλειστοί

Τροποποιήσεις θα υπάρξουν στα δρομολόγια των μέσων μεταφοράς ενόψει του εορτασμού της 25ης Μαρτίου. Μάλιστα, ο σταθμός «Σύνταγμα» του μετρό, θα κλείσει με εντολή της ΕΛΑΣ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα μέσα θα κινηθούν με δρομολόγια Κυριακής και αργιών. Δηλαδή πιο αραιά, με μικρές καθυστερήσεις.

Αναλυτικότερα, την Τετάρτη ισχύουν οι εξής αλλαγές:

Τραμ

Στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» την Τρίτη 24 Μαρτίου οι συρμοί θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Λ. Βουλιαγμένης» (Πικροδάφνη – Λ. Βουλιαγμένης – Πικροδάφνη) από τις 8:00 το πρωί και την Τετάρτη 25 Μαρτίου τη στάση «Φιξ» (Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη) από την έναρξη λειτουργίας και μέχρι το πέρας των παρελάσεων.

Στη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά» την Τετάρτη 25 Μαρτίου από τις 9:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση Σεφ (Ασκληπιείο Βούλας – Σεφ) και από τις 11:00 το πρωί ως τη 13:00 το μεσημέρι τη στάση Π. Δημαρχείο (Π. Δημαρχείο – Σεφ).



Μετρό

Σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ, ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ θα κλείσει τη Τρίτη 24 και την Τετάρτη 25 Μαρτίου από τις 8:00 το πρωί μέχρι το πέρας των παρελάσεων και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Λεωφορεία και Τρόλεϊ

Προς το παρόν, ο ΟΑΣΑ δεν έχει ανακοινώσει αναλυτικά πώς θα μεταβληθούν τα δρομολόγια των Λεωφορείων και Τρόλεϊ στο κέντρο της Αθήνας.