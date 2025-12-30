Μενού

Εορταστικό ωράριο: Πότε κλείνουν τα μαγαζιά σήμερα 30/12

Σε ισχύ το εορταστικό ωράριο. Δείτε τι ώρα κλείνουν σήμερα τα μαγαζιά και πώς διαμορφώνεται το ωράριο έως την Πρωτοχρονιά.

εορταστικό ωράριο
Σε ισχύ το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων | EUROKINISSI
Σήμερα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, τα καταστήματα λειτουργούν με εορταστικό ωράριο από τις 09:00 έως τις 21:00, δίνοντας στους καταναλωτές άφθονο χρόνο για τις τελευταίες αγορές πριν την Πρωτοχρονιά.

Την Τετάρτη 31/12 τα μαγαζιά θα κλείσουν νωρίτερα και ειδικότερα στις 18:00.

 

Την Πρωτοχρονιά (01/01) τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργίας, ενώ και στις 2 Ιανουαρίου δεν θα λειτουργήσουν, καθώς η ημέρα έχει καθιερωθεί για την ετήσια απογραφή των επιχειρήσεων.

Το εορταστικό ωράριο, όπως υπενθυμίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, έχει προαιρετικό χαρακτήρα, με κάθε επιχείρηση να μπορεί να προχωρά σε επιμέρους αλλαγές.
 

