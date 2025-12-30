Εορταστικό ωράριο: Πότε κλείνουν τα μαγαζιά σήμερα 30/12

Σήμερα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, τα καταστήματα λειτουργούν με εορταστικό ωράριο από τις 09:00 έως τις 21:00, δίνοντας στους καταναλωτές άφθονο χρόνο για τις τελευταίες αγορές πριν την Πρωτοχρονιά.
Την Τετάρτη 31/12 τα μαγαζιά θα κλείσουν νωρίτερα και ειδικότερα στις 18:00.
Την Πρωτοχρονιά (01/01) τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργίας, ενώ και στις 2 Ιανουαρίου δεν θα λειτουργήσουν, καθώς η ημέρα έχει καθιερωθεί για την ετήσια απογραφή των επιχειρήσεων.
Το εορταστικό ωράριο, όπως υπενθυμίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, έχει προαιρετικό χαρακτήρα, με κάθε επιχείρηση να μπορεί να προχωρά σε επιμέρους αλλαγές.
- Πρωτοχρονιά στα μπλόκα από τους αγρότες: Ανοιχτοί δρόμοι τις γιορτές - Προαναγγελία για νέα κλιμάκωση
- Τέλη κυκλοφορίας 2026: Εκπνέει η προθεσμία - Δεν θα δοθεί παράταση
- The Voice: Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού
- Απρόοπτο στον αέρα του The Voice: «Είμαστε όλοι καλά;» - Η αντίδραση Μαζωνάκη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.