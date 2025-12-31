Εορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν σήμερα καταστήματα και σούπερ μάρκετ - Αυξημένη η εμπορική κίνηση

Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται η αγορά σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, με τους καταναλωτές να πραγματοποιούν τις τελευταίες αγορές για το γιορτινό τραπέζι και τα δώρα στους αγαπημένους τους.

Στον πιο εμπορικό δρόμο της πρωτεύουσας, την οδό Ερμού, από νωρίς το πρωί, καταναλωτές κατακλύζουν τα μαγαζιά συνδυάζοντας τη βόλτα με τα ψώνια της τελευταίας στιγμής για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς.

Ανάμεσα στους Αθηναίους που κρατούν τσάντες με δώρα, διακρίνονται και πολλοί τουρίστες με τις βαλίτσες ανά χείρας, οι οποίοι επέλεξαν την Αθήνα για την αλλαγή του χρόνου.

Την εορταστική ατμόσφαιρα συμπληρώνουν οι πλανόδιοι πωλητές. Οι πάγκοι με τα πολύχρωμα μπαλόνια, τα ζεστά κάστανα και τα καλαμπόκια έχουν την τιμητική τους, ενώ ο παραδοσιακός σαλεπιτζής σερβίρει ζεστό ροφήματα στους περαστικούς, προσθέτοντας μια νότα νοσταλγίας στο γιορτινό σκηνικό.

Πότε κλείνουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Οι καταναλωτές θα πρέπει να βιαστούν, καθώς για σήμερα 31 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ εορταστικό ωράριο, στο πλαίσιο του οποίου, τα εμπορικά καταστήματα αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 18:00 το απόγευμα.

Διαφορετικό είναι το ωράριο για τα σούπερ μάρκετ, τα οποία θα εξυπηρετούν το κοινό για το γιορτινό τραπέζι λίγο περισσότερο. Συγκεκριμένα, οι μεγάλες αλυσίδες (Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Γαλαξίας, MyMarket, LIDL, Μασούτης, Κρητικός) θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 20:00.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το σημερινό κλείσιμο, η αγορά θα κατεβάσει ρολά για δύο ημέρες:

Την Πέμπτη 01/01/2026 (Πρωτοχρονιά) τα καταστήματα θα είναι κλειστά λόγω αργίας.

Την Παρασκευή 02/01/2026 θα παραμείνουν επίσης κλειστά, καθώς η ημέρα έχει καθιερωθεί εθιμικά για την απογραφή των εμπορευμάτων.

Οι έμποροι και το προσωπικό των καταστημάτων δίνουν ξανά ραντεβού με τους καταναλωτές πλέον το Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026.