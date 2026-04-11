Εορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν τα σούπερ μάρκετ και τα μαγαζιά το Μ. Σάββατο

Οι καταναλωτές έχουν την ευκαιρία να κάνουν το Μεγάλο Σάββατο τις τελευταίες αγορές τους για το πασχαλινό τραπέζι.
Η αγορά κινείται σε εορταστικούς ρυθμούς και τα εμπορικά καταστήματα στην Αθήνα ανοίγουν το Μ. Σάββατο στις 09:00 το πρωί παραμένοντας ανοιχτά για τις αγορές τις τελευταίας στιγμής μέχρι τις 15:00, ενώ στη Θεσσαλονίκη τα καταστήματα θα λειτουργήσουν 10:00 - 16:00.
Τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν από τις 08:00 το πρωί και παραμένουν ανοιχτά έως τις 18:00 ή σε ορισμένες περιπτώσεις έως τις 20:00, ανάλογα με την αλυσίδα.
Όλα κλειστά Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα
Την Κυριακή 12/4 όπως και τη Δευτέρα 13/4 η αγορά θα παραμείνει κλειστή
