Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών, Αγίου Ιησού του Ναυή, Οσίου Μελετίου του νέου, Οσίου Συμεών του Στυλίτου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Αδαμάντιος, Αδάμος, Αδάμας, Διαμαντής, Αδαμαντία, Αμάντα, Άντα, Διαμάντω, Ρουμπίνη*
  • Μαντώ
  • Αθηνά
  • Ακριβή
  • Αντιγόνη, Γόνη
  • Ασπασία
  • Αφροδίτη, Φρέγια
  • Διώνη, Διόνη
  • Δωδώνη
  • Ελπινίκη
  • Ερασμία
  • Ερατώ, Τέτη
  • Ευτέρπη
  • Θάλεια
  • Θεανώ
  • Θεονύμφη
  • Καλλιρόη, Καλλιρρόη
  • Καλλίστη
  • Κλειώ
  • Κλεονίκη
  • Κλεοπάτρα, Κλειώ, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα*
  • Κοραλία
  • Ραλλία, Ραλία, Ραλλού, Ραλού, Ράλλης
  • Μαργαρίτα, Μαργαριταρένια, Ρίτα, Μαργαρίτης*
  • Μαριάνθη
  • Μελπομένη, Μέλπω
  • Μόσχω, Μοσχούλα
  • Ουρανία, Ράνια*
  • Πανδώρα
  • Πηνελόπη, Μπηλιώ, Μπιλιώ, Πίτσα
  • Πολύμνια
  • Πολυνίκη, Πολύνα, Πόλυ
  • Σαπφώ
  • Τερψιχόρη
  • Χάιδω, Χαϊδευτός
  • Χαρίκλεια, Χαρά, Χαρούλα*
  • Ιησούς
  • Μελέτιος, Μελέτης, Μελετία, Μελετούλα, Μελετίνα*
  • Συμεών, Συμεώνης, Σύμος, Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Σύμη*
  • Ισμήνη
  • Πολυτίμη
  • Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών, Αγίου Ιησού του Ναυή, Οσίου Μελετίου του νέου, Οσίου Συμεών του Στυλίτου

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:55

Δύση ήλιου: 19:55

Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 60 λεπτά

Σελήνη 8.4 ημερών

