Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου

Σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Αρμοδίου μάρτυρος, Αγίων Κυρίλλου και Μεθόδιου, Αγίου Αργυρίου εξ Επανωμής, Αγίας Ολυμπίας οσιομάρτυρος, Αγίου Διοσκόρου του νέου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Αρμόδιος, Αρμόδης

Μεθόδιος*

Αργύρης, Αργύριος, Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρώ, Ασημίνα

Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Ολύμπω, Ολύμπη, Όλια, Ολυμπούλα, Ολυμπιάς*

Διοσκουρίδης, Διοσκορίδης, Διόσκορος*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:18

Δύση ήλιου: 20:24

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 7 λεπτά

Σελήνη 23.6 ημερών

