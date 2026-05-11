Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
Muffins
Muffins | Pexels
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Αρμοδίου μάρτυρος, Αγίων Κυρίλλου και Μεθόδιου, Αγίου Αργυρίου εξ Επανωμής, Αγίας Ολυμπίας οσιομάρτυρος, Αγίου Διοσκόρου του νέου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Αρμόδιος, Αρμόδης
  • Μεθόδιος*
  • Αργύρης, Αργύριος, Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρώ, Ασημίνα
  • Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Ολύμπω, Ολύμπη, Όλια, Ολυμπούλα, Ολυμπιάς*
  • Διοσκουρίδης, Διοσκορίδης, Διόσκορος*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:18

Δύση ήλιου: 20:24

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 7 λεπτά

Σελήνη 23.6 ημερών
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ