Φρίκη στο Ηράκλειο: Παρέσυρε με το αυτοκίνητο τη σύζυγό του μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους

Σοκ έχει προκαλέσει στην Κρήτη η υπόθεση σοβαρού περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας στην περιοχή της Παντάνασας, στο Ηράκλειο, όπου μία 27χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου, με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και μέχρι στιγμής δεν είναι σε θέση να καταθέσει στις Αρχές για τις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Την 27χρονη εντόπισε διερχόμενος οδηγός, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, στο όχημα του ζευγαριού, τύπου κλούβα, επέβαιναν και τρία από τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας, ανάμεσά τους και ένα βρέφος μόλις τριών μηνών.

Αρχικά, ο 30χρονος σύζυγος υποστήριξε ότι ενώ η οικογένεια βρισκόταν καθ’ οδόν, η γυναίκα βρέθηκε εκτός του οχήματος και τραυματίστηκε. Ωστόσο, καθώς προχωρούσε η αστυνομική έρευνα, προέκυψαν στοιχεία που ενίσχυσαν τις υποψίες σε βάρος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr καθοριστικής σημασίας θεωρείται και η μαρτυρία ενός από τα παιδιά, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνει στοιχεία που επιβαρύνουν τη θέση του πατέρα.

Το ιστορικό και τα ευρήματα των Αρχών

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 30χρονος φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Το όχημα έφερε εμφανείς ζημιές, καθώς είχε αποκολληθεί ο προφυλακτήρας, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο σύγκρουσης.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τρία βασικά σενάρια:

να σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα, με τον οδηγό να μην έχει σαφή εικόνα λόγω μέθης,

να έσπρωξε τη σύζυγό του εκτός του οχήματος,

ή να την παρέσυρε εσκεμμένα με το αυτοκίνητο.

Από το όχημα έχουν ληφθεί δείγματα DNA και αίματος, καθώς εντοπίστηκαν ίχνη αίματος σε διάφορα εξωτερικά σημεία. Το αυτοκίνητο, καθώς και η πόρτα του, θα εξεταστούν από πραγματογνώμονα και θα υποβληθούν σε τεχνικό έλεγχο.

Η δίωξη και η επόμενη ημέρα

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου προχώρησαν στη σύλληψη του 30χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να αναμένουν τόσο τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων όσο και τη δυνατότητα της 27χρονης να καταθέσει για όσα συνέβησαν.