Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου

Σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Οσίας Σάρρας, Οσίων Ηλιοφώτων.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Σάρα, Σάρρα*

Ηλιόφωτος

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:13

Δύση ήλιου: 20:48

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 35 λεπτά

Σελήνη 28.3 ημερών