Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου

Σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Οσίας Σάρρας, Οσίων Ηλιοφώτων.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Σάρα, Σάρρα*
- Ηλιόφωτος
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:13
Δύση ήλιου: 20:48
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 35 λεπτά
Σελήνη 28.3 ημερών
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