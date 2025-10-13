Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου

Σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης, Νεομάρτυρος Χρυσής, Αγίου Φλωρεντίου του Θεσσαλονικέως.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Καρπός*

Αγαθονίκη

Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σήλια, Χρυστάλλα, Χρυσταλλία*

Φλωρεντία, Φλωρέντα, Φλωρένα, Φλώρινα, Φλωρένσα, Φλωρέντζα, Ντία, Φλωρέντιος, Φλωρέντης, Φλωρέντος, Φλορέντσος

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών

Ανατολή ήλιου: 07:32

Δύση ήλιου: 18:50

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 19 λεπτά

Σελήνη 21.7 ημερών