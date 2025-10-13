Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου

Σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης, Νεομάρτυρος Χρυσής, Αγίου Φλωρεντίου του Θεσσαλονικέως.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Καρπός*
- Αγαθονίκη
- Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σήλια, Χρυστάλλα, Χρυσταλλία*
- Φλωρεντία, Φλωρέντα, Φλωρένα, Φλώρινα, Φλωρένσα, Φλωρέντζα, Ντία, Φλωρέντιος, Φλωρέντης, Φλωρέντος, Φλορέντσος
- Ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης, Νεομάρτυρος Χρυσής, Αγίου Φλωρεντίου του Θεσσαλονικέως
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών
Ανατολή ήλιου: 07:32
Δύση ήλιου: 18:50
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 19 λεπτά
Σελήνη 21.7 ημερών
