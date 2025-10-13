Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης, Νεομάρτυρος Χρυσής, Αγίου Φλωρεντίου του Θεσσαλονικέως.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Καρπός*
  • Αγαθονίκη
  • Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σήλια, Χρυστάλλα, Χρυσταλλία*
  • Φλωρεντία, Φλωρέντα, Φλωρένα, Φλώρινα, Φλωρένσα, Φλωρέντζα, Ντία, Φλωρέντιος, Φλωρέντης, Φλωρέντος, Φλορέντσος
  • Ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης, Νεομάρτυρος Χρυσής, Αγίου Φλωρεντίου του Θεσσαλονικέως

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών

Ανατολή ήλιου: 07:32

Δύση ήλιου: 18:50

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 19 λεπτά

Σελήνη 21.7 ημερών

