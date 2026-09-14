Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, Ύψωσις Τιμίου Σταυρού, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Αγίου Θεοκλέους μάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Θεοκλής, Θεοκλέας, Θεόκλεια
- Σταύρος, Σταυριανός, Σταύρακας, Σταυράκιος, Σταυρής, Σταυράκης, Σταυρούλα, Σταυριανή, Σταυρίνα, Σταυρία
Ανατολή ήλιου: 07:06
Δύση ήλιου: 19:35
Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 29 λεπτά
Σελήνη 3.3 ημερών
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