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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Muffins Pixabay
Muffins | Pixabay
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Σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, Ύψωσις Τιμίου Σταυρού, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Αγίου Θεοκλέους μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Θεοκλής, Θεοκλέας, Θεόκλεια
  • Σταύρος, Σταυριανός, Σταύρακας, Σταυράκιος, Σταυρής, Σταυράκης, Σταυρούλα, Σταυριανή, Σταυρίνα, Σταυρία

Ανατολή ήλιου: 07:06

Δύση ήλιου: 19:35

Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 29 λεπτά

Σελήνη 3.3 ημερών

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