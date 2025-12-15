Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Ελευθερίου ιερομάρτυρος και Ανθίας της μητρός, Οσιομάρτυρος Σωσάννης διακονίσσης εν Ελευθερουπόλει.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ελευθερία, Ρία, Λευθερία, Λευτερία, Ρίτσα, Ελευθέριος, Λευτέρης, Λεφτέρης
- Ανθή, Ανθούλα, Άνθια, Άνθεια
- Σύλβια
- Σωσσάνα, Σωσάνα, Σωσάννα
Ανατολή ήλιου: 07:33
Δύση ήλιου: 17:06
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 33 λεπτά
Σελήνη 25.4 ημερών
- Το μυστηριώδες μήνυμα του Ευάγγελου Μάλλιου πριν πέσει νεκρός από τις σφαίρες της «17Ν»
- Δρακόσπιτα στην Εύβοια: Τα κυκλώπεια κτίσματα που κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει πώς χτίστηκαν
- Βόμβα από τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έρχεται καταγγελία για πασίγνωστο τραγουδιστή που αφορά σεξουαλική κακοποίηση»
- Αυτό είναι το πιο μονογαμικό ον στον πλανήτη με ποσοστό 99,4% - Σε ποια θέση βρίσκεται ο άνθρωπος
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.