Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Πάμφιλου και των συν αυτώ Μαρτύρων.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Πάμφιλος, Παμφίλη, Παμφύλη
- Σέλευκος, Σελεύκα, Σελεύκη, Σελεύκεια
Ανατολή ήλιου: 07:13
Δύση ήλιου: 18:04
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 51 λεπτά
Σελήνη 28.4 ημερών
