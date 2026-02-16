Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίου Πάμφιλου και των συν αυτώ Μαρτύρων.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Πάμφιλος, Παμφίλη, Παμφύλη
  • Σέλευκος, Σελεύκα, Σελεύκη, Σελεύκεια

Ανατολή ήλιου: 07:13

Δύση ήλιου: 18:04

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 51 λεπτά

Σελήνη 28.4 ημερών

